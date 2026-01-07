Ecologistas y vecinos cargan contra Valladolid por suspender la zona baja de emisiones en Pingüinos

Varias entidades sociales y vecinales de Valladolid han manifestado su oposición a la suspensión temporal de las restricciones que supone la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad ante la celebración de la concentración motorista invernal Pingüinos y estudian denunciar la decisión ante los organismos competentes.

En concreto, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de Valladolid (ARBA), la Asamblea Ciclista, la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, Greenpeace y La curva han calificado esta decisión tomada por el Ayuntamiento de "atentado contra la salud" y han expresado su "total oposición".

En un comunicado, los colectivos han apuntado que estudian trasladar esta cuestión, que consideran una "irregularidad" ante el incumplimiento de la ley, tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como a la Junta de Castilla y León y, si fuera necesario, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

Los colectivos se han expresado así después de que el Ayuntamiento de Valladolid haya acordado la suspensión temporal de las restricciones de acceso a la ZBE con motivo de la celebración de la concentración motorista entre las 00.00 horas del jueves, 8 de enero, y las 23.59 del domingo, 11 de enero, periodo durante el cual quedarán sin efecto las limitaciones de acceso al área regulada.

Las organizaciones sociales han apuntado que el Consistorio justifica la medida "ante la necesidad de facilitar la movilidad hacia hoteles, restaurantes y zonas de ocio de miles de visitantes", cuando el acceso a establecimientos hoteleros es una de las excepciones ya contempladas en la ordenanza reguladora.