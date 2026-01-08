Mañueco advierte a Sánchez: irá al Tribunal Constitucional si se consuma el nuevo modelo de financiación para Cataluña

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Gobierno autonómico utilizará "todos los recursos legales" a su alcance, incluido el Tribunal Constitucional, si se consuma el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, para establecer un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña.

.@alferma1 anuncia que @jcyl recurrirá a la justicia si el Gobierno consuma privilegios en financiación El presidente denuncia que acuerdos bilaterales en este ámbito rompen la igualdad, la caja común y perjudican a #CastillayLeón y a #España pic.twitter.com/DDKUYsxaHv — Junta de Castilla y León (@jcyl) January 8, 2026

Fernández Mañueco ha expresado su oposición tras la firma de un protocolo de colaboración con el Grupo Avintia para impulsar un proyecto empresarial en el polígono industrial de Vicolozano, en Ávila. En ese contexto, ha rechazado "de plano los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios", en referencia al pacto anunciado tras la reunión entre Sánchez y Junqueras.

El presidente autonómico ha insistido en que cualquier modificación del sistema de financiación debe respetar los principios de equidad y solidaridad entre comunidades autónomas.

"El dinero de todos es para todos"

Según ha recordado, el acuerdo alcanzado con ERC supondría unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, una cifra hecha pública por el propio líder republicano. Ante esta posibilidad, Mañueco ha subrayado que "el dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos", y no para atender compromisos políticos derivados de acuerdos con socios parlamentarios.

En este sentido, ha acusado al Gobierno central de utilizar la financiación autonómica como instrumento para cumplir con las exigencias de sus apoyos políticos.

Impacto en Castilla y León

El presidente de la Junta ha advertido de que, si el pacto se lleva a la práctica, se trataría de "una cesión que perjudicaría a Castilla y León". A su juicio, el nuevo modelo de financiación singular supondría una quiebra del sistema actual al "romper la caja común de nuestro país", basada en la redistribución solidaria de los recursos.

Mañueco ha defendido que este modelo común es esencial para garantizar la prestación de servicios públicos en territorios con menor densidad de población o mayores dificultades demográficas, como Castilla y León.

Recurso al Tribunal Constitucional

Ante este escenario, el jefe del Ejecutivo autonómico ha sido tajante sobre la respuesta de su Gobierno. "Si esto se consuma, defenderemos desde el Gobierno de Castilla y León a nuestra tierra, a nuestra comunidad autónoma y también a España", ha asegurado.

Ha añadido que esa defensa se realizará "con todos los recursos legales que están a nuestro alcance", sin descartar acudir al Tribunal Constitucional si el acuerdo se materializa en una norma que, a su juicio, vulnere el principio de igualdad entre españoles.