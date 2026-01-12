Mañueco presenta en Ponferrada los nuevos helicópteros sanitarios del Bierzo, Soria y Ávila

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este jueves en Ponferrada los nuevos helicópteros de emergencias sanitarias incorporados por el Ejecutivo autonómico dentro de un plan de refuerzo del transporte sanitario que cuenta con una inversión total de 95,4 millones de euros, según ha informado la Junta de Castilla y León.

En concreto, el Gobierno regional ha puesto en funcionamiento tres nuevos helicópteros medicalizados. Uno de ellos prestará servicio en el Área del Bierzo y tendrá su base en Cueto; el segundo operará en la provincia de Soria desde Garray; y el tercero estará destinado a Ávila, con base en Piedralaves, en el Valle del Tiétar. Estos medios aéreos se suman a los cuatro helicópteros que ya se encuentran operativos en las provincias de León, Burgos, Salamanca y Valladolid.

Durante el acto, Fernández Mañueco ha avanzado que, en los próximos meses, entrarán en servicio otros tres helicópteros medicalizados en Palencia, Segovia y Zamora. Con estas incorporaciones, Castilla y León contará en 2026 con una flota de diez helicópteros de emergencias sanitarias, con uno en cada provincia y uno adicional en el Bierzo, de acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.

Más ambulancias de transporte urgente

El refuerzo del sistema de emergencias incluye también la incorporación de 14 nuevas ambulancias de transporte urgente. De ellas, nueve son de soporte vital básico y se distribuyen por todas las provincias, mientras que cinco son de soporte vital avanzado. En la provincia de León se incorporan tres nuevas ambulancias: dos de soporte vital avanzado en León capital y Ponferrada, y una de soporte vital básico en Toreno.

Con esta dotación, el sistema de emergencias sanitarias amplía su capacidad operativa en todo el territorio autonómico. Según la Junta de Castilla y León, el 62 % de las unidades de emergencias se sitúan en zonas básicas de salud rurales.

El presidente de la Junta ha recordado que, al inicio de su mandato, Castilla y León contaba con tres helicópteros medicalizados. En la actualidad hay siete en funcionamiento y la previsión es alcanzar los diez en 2026. En el caso de las ambulancias de transporte urgente, el número ha pasado de 157 a 204, lo que supone un incremento del 30 %. A estas se suman otras 449 ambulancias de transporte no urgente, hasta alcanzar un total de 720 ambulancias en toda la Comunidad.

Actuaciones sanitarias en el Bierzo

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha repasado las principales actuaciones sanitarias desarrolladas por la Junta de Castilla y León en el Bierzo, con especial atención a las dirigidas a pacientes oncológicos. Entre ellas, ha citado la reorganización del Hospital de Día Oncohematológico, con ampliación del horario y mejoras en el sistema de citaciones, así como la puesta en marcha de una consulta de consejo farmacéutico especializado en oncohematología.

Asimismo, ha anunciado que el Hospital del Bierzo contará en 2026 con Cirugía Robótica aplicada a Traumatología y que la Unidad de Ictus comenzará a funcionar el próximo viernes. Además, una vez finalizada el área de cardiología, el centro dispondrá de una sala de procedimientos para el tratamiento de arritmias y otros procesos de baja complejidad, evitando el desplazamiento de pacientes a otros hospitales de referencia.

A estos avances se suman las obras para la reubicación del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia, con una inversión cercana a los dos millones de euros; la elaboración del proyecto de la Unidad Satélite de Radioterapia; y la incorporación de equipamiento de alta tecnología, como un TAC, una resonancia magnética, un escáner de patología digital y un robot quirúrgico.

El presidente ha recordado también la creación del Hospital de Día Pediátrico, el Hospital de Día Psiquiátrico de Adultos, la Unidad de Suelo Pélvico y la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, así como las mejoras introducidas en la atención a pacientes oncológicos mediante nuevas consultas especializadas, ampliación de horarios y la puesta en marcha de un segundo Hospital de Día de Tratamientos Generales.

En materia de recursos humanos, el Hospital del Bierzo ha reforzado su plantilla con 84 nuevas plazas en todas las categorías y ha fidelizado a 20 médicos especialistas, según ha informado la Junta.

Atención Primaria

En Atención Primaria, Fernández Mañueco ha destacado el nuevo centro de salud de Bembibre, la reforma del centro de Pico Tuerto, los avances para la construcción del nuevo centro de salud de Ponferrada y otras prestaciones ya impulsadas, como la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en el Centro de Salud de Ponferrada IV, así como los trabajos para crear unidades similares en Bembibre y Fabero.