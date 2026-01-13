Abioinnova duplica sus proyectos con diez nuevas iniciativas empresariales en Salamanca

La Incubadora de Alta Tecnología Abioinnova, impulsada por el Ayuntamiento de Salamanca e integrada en la red municipal Salamanca Tech, ampliará en las próximas semanas su actividad con la incorporación de 10 nuevos proyectos empresariales del ámbito biosanitario y biotecnológico, lo que permitirá duplicar el número de iniciativas alojadas en este centro municipal

La Comisión Permanente de Abioinnova ha propuesto la cesión de espacios y de servicios avanzados a estas 10 iniciativas para que puedan iniciar su actividad en el centro. Con esta decisión, el Ayuntamiento de Salamanca amplía la capacidad de la incubadora y refuerza su apuesta por un modelo de desarrollo económico vinculado a la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y la generación de empleo cualificado.

Las nuevas incorporaciones se sumarán a los ocho proyectos que ya desarrollan su actividad en Abioinnova desde el pasado mes de junio, consolidando este espacio como uno de los principales polos municipales de emprendimiento biosanitario. El objetivo del Consistorio es facilitar a las empresas un entorno especializado, con infraestructuras técnicas y acompañamiento avanzado, que favorezca su crecimiento y su llegada al mercado.

Proyectos centrados en salud, datos y biotecnología

Entre las nuevas iniciativas se encuentra Shapypro, orientada a la validación de productos cosméticos mediante métodos de análisis precisos que permiten mejorar la calidad y reducir costes en protectores solares y otros productos. Su equipo combina especialistas en regulación y análisis con colaboradores académicos e internacionales.

También se incorpora la Fundación Harmony, un centro europeo de innovación sanitaria basada en datos que impulsa una plataforma de Big Data para el descubrimiento de biomarcadores, la optimización de ensayos clínicos y la mejora de la atención en enfermedades hematológicas, con la participación de investigadores, hospitales, farmacéuticas y pacientes.

La startup de salud digital Luperca Medical desarrollará gemelos digitales para personalizar tratamientos y optimizar la investigación clínica, integrando ciencia médica, inteligencia artificial y simulación avanzada. A ella se suma Votum Labs, un laboratorio biotecnológico que trabaja en soluciones terapéuticas basadas en cannabinoides tanto para salud humana como veterinaria, apoyado en validación clínica y una estrategia de proyección internacional.

Ingeniería biomédica y soluciones personalizadas

El ámbito de la ingeniería biomédica y la transferencia tecnológica estará representado por Yaralab, que desarrolla órtesis personalizadas para mejorar el movimiento en distintas etapas de la vida, con un enfoque clínico y científico y protección mediante modelos de utilidad.

En el campo de la organización sanitaria, la plataforma Dama plantea un sistema para conectar hospitales con médicos y abordar el déficit de especialistas mediante inteligencia artificial y un modelo que integra tecnología, validación científica y gestión logística.

Por su parte, Ícaro Internacional impulsa el desarrollo de biosensores flexibles para la monitorización de signos vitales en salud infantil, combinando innovación tecnológica, evidencia científica y escalabilidad industrial.

Bioseguridad, prevención y formación avanzada

La empresa Bebelcare, con trayectoria en sanidad ambiental, ampliará su actividad hacia la bioseguridad mediante sistemas de detección temprana de riesgos microbiológicos y recubrimientos antimicrobianos orientados a entornos sanitarios.

En el ámbito de la medicina preventiva, Cósmico Health Biomarkers integra biomarcadores clínicos, algoritmos avanzados y seguimiento longitudinal para ofrecer una plataforma digital basada en datos, con análisis ampliados y recomendaciones personalizadas orientadas a la mejora de la salud y la longevidad.

Cierra la lista E Pisteme.Tech, una startup de ingeniería biomédica que desarrolla simuladores inmersivos y gemelos digitales físico-digitales para la formación y la estandarización de procesos en laboratorios biosanitarios, replicando flujos GLP y GMP en entornos controlados mediante tecnologías inmersivas, Internet de las Cosas e instrumentación científica.

Continuidad del ecosistema Abioinnova

Estos 10 proyectos se incorporarán a Lobera Ingeniería, MycoThink, Loop Diagnostics, Aptadegrad, Globalstart Dynamics, Virofend, RareBioTech y Tebrio, que ya operan en Abioinnova desde junio. Con ello, el Ayuntamiento de Salamanca refuerza su estrategia de consolidar un ecosistema local de innovación biosanitaria capaz de atraer talento e inversión.