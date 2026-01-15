Castilla y León lidera la atención residencial a mayores con la mayor cobertura y financiación pública

Castilla y León vuelve a situarse a la cabeza de España en la atención a las personas mayores en centros residenciales, tanto por número de plazas como por nivel de cobertura y financiación pública, según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, publicado en 2025.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado estos datos durante su visita a la futura residencia de personas mayores de Zamora. Según el informe, mientras el conjunto del país mantiene un déficit de 96.916 plazas para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años, Castilla y León no solo cumple ese umbral, sino que lo supera en 16.712 plazas.

En términos porcentuales, la Comunidad alcanza una cobertura del 7,56 %, frente al 4,05 % de la media nacional. Esto sitúa a Castilla y León 3,5 puntos por encima del conjunto de España y consolida una tendencia que se mantiene desde ejercicios anteriores. En total, la red autonómica cuenta actualmente con 49.430 plazas residenciales, 109 más que el año previo.

Financiación pública por encima de la media nacional

El informe también analiza el grado de financiación pública de las plazas residenciales en cada comunidad autónoma. En este apartado, Castilla y León vuelve a ocupar el primer puesto: el 79,9 % de las plazas —casi cuatro de cada cinco— están financiadas con recursos de la Administración.

A nivel nacional, este porcentaje se sitúa en el 71,1 %, lo que coloca a la Comunidad casi nueve puntos por encima de la media española. Este nivel de financiación pública refuerza el papel del sistema autonómico en la atención a las personas mayores y en situación de dependencia.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales subraya, además, la necesidad de crear hasta 50.000 nuevas plazas en España para atender a personas con dependencia severa o gran dependencia. En el caso de Castilla y León, la tasa de cobertura de las prestaciones vinculadas a este ámbito, incluidas las plazas residenciales financiadas públicamente por la Junta, se sitúa cerca del 100 %.

Una nueva residencia para Zamora

Durante la visita institucional, Isabel Blanco ha anunciado que la nueva residencia de personas mayores de Zamora comenzará su actividad en los próximos meses. El centro contará con 192 plazas, todas ellas adaptadas a personas en situación de dependencia, y se integrará en el modelo de atención recogido en la nueva Ley de Atención Residencial.

La Junta de Castilla y León ha invertido 26,2 millones de euros en este proyecto, concebido como un centro multiservicio de cuidados de larga duración organizado en unidades de convivencia. El complejo se compone de dos edificios independientes de tres plantas, construidos sobre una parcela de 13.000 metros cuadrados.

Cada planta albergará dos unidades de convivencia de 16 plazas, lo que suma 12 unidades en total. Estas áreas se estructuran en 14 habitaciones, dos de ellas dobles y el resto individuales, y el centro dispondrá además de una zona de cuidados de enfermería con hasta ocho plazas.

Centro de día y espacios comunes

El complejo incluirá también 16 plazas de centro de día, ubicadas en una unidad de convivencia con acceso independiente, aunque conectada al resto de servicios comunes. Entre ellos se encuentran el centro de terapia ocupacional, las salas de fisioterapia y el comedor.

El diseño del centro busca reproducir espacios asimilables a un hogar, combinando entornos domésticos con una atención integral y personalizada. El objetivo es que la residencia funcione como una continuidad del domicilio y de la vida cotidiana previa de las personas usuarias.

Seguridad, sostenibilidad y equipamiento

Todas las entradas del complejo serán accesibles y se habilitarán dos zonas ajardinadas, una de uso público y otra destinada exclusivamente a los residentes. La estructura del edificio se ha adaptado al nuevo código estructural y cuenta con un sistema de aislamiento reforzado para mejorar la protección frente a incendios.

La orientación de las dependencias, el uso de instalaciones de alta eficiencia energética y de fuentes renovables reducen la demanda energética del edificio, que se ajusta a los principios de la economía circular, con menor consumo de materiales y baja producción de residuos.

En equipamiento, la Junta ha destinado 2.115.105 euros a mobiliario y dotaciones para habitaciones y zonas comunes. Más del 10 % de las plazas dispondrán de camas de cota cero, un sistema que mejora la seguridad de los residentes y facilita el trabajo de los profesionales sin necesidad de sujeciones.