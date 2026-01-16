La Junta extiende su red de detección precoz de casos de soledad no deseada a las 1.600 farmacias de la Comunidad

La lucha contra la soledad no deseada es un objetivo prioritario para la Junta de Castilla y León, que continúa incrementando los recursos para ayudar a un colectivo compuesto, esencialmente, por personas mayores, en el contexto del Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social. Uno de ellos ha sido la puesta en marcha de un sistema de información, detección precoz, valoración y atención a estas personas, que se desarrolla en colaboración con entidades del Tercer Sector y otras organizaciones y al que se suma, desde hoy, el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl).

La vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha firmado hoy un protocolo de colaboración con la presidenta de la corporación profesional, María Engracia Pérez, a quien ha agradecido su disposición y voluntad de trabajar con la Junta, especialmente en un auténtico desafío social como es la soledad no deseada, a la que ha calificado como la ‘epidemia del siglo XXI’.

De las situaciones de soledad no deseada, que afectan especialmente a las personas mayores, se derivan graves consecuencias relacionadas con la salud mental, como la depresión y la ansiedad; pero, además, implica un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una disminución de la esperanza de vida. Este complejo problema se extiende exponencialmente entre una población envejecida como es la castellana y leonesa, donde el 26,3 % de las personas mayores de 65 años viven solas. Dos de cada tres, además, son mujeres. Todo ello en una Comunidad en la que el 47,3 % de la población vive en un medio rural altamente disperso.

Por ello, es crucial la rúbrica de este protocolo, ya que de las 1.578 oficinas de farmacias distribuidas por todo el territorio autonómico, más del 66 % se ubican en pequeños municipios. Esta amplia infraestructura se suma al trabajo ya desarrollado, pero sobre todo al compromiso tanto de las administraciones como de las diferentes entidades y de la sociedad en general.

El carácter preventivo de las actuaciones que contiene el protocolo aprovecha la cercanía y la accesibilidad de los profesionales al frente de las farmacias, que suelen ser personas próximas y de confianza para los usuarios. De este modo, se facilita sobremanera la detección precoz y la derivación de aquellos ciudadanos que vivan en contextos de soledad no deseada y cuya salud física y mental se pueda ver afectada, lo que cobra especial relevancia en las zonas rurales.

Así, los profesionales de las oficinas de farmacia van a ser agentes especializados tanto en la detección como en el asesoramiento sobre todas las alternativas que dispone y coordina la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Se van a realizar acciones de información y sensibilización sobre los elementos de riesgo y los efectos de la soledad, y de difusión de dichos recursos y servicios para hacerla frente y orientar a las personas que puedan estar viviendo en una de estas situaciones. Y todo ello aparejado a una plena integración en la comunidad para intercambiar información sobre la evolución de la soledad no deseada y el aislamiento social en ella.

Para llevar a cabo estas acciones, el departamento que dirige Isabel Blanco ha elaborado una ‘Guía de actuaciones ante situaciones de soledad y aislamiento social’ que pone a disposición de Concyl, en la que se especifican los principales factores que predisponen a sufrir estos contextos —situación personal, salud, vivienda y entorno—, para favorecer la detección temprana, así como una relación de todos los recursos de apoyo que tiene en marcha la Junta de Castilla y León, además de todo el material de difusión necesario para las farmacias, como carteles, folletos o tarjetas de visita.

Compromiso traducido en un amplio abanico de recursos

Isabel Blanco ha explicado que la línea estratégica que articula las políticas en este ámbito es el mencionado ‘Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025’, cuya vocación es prevenir que se sigan reproduciendo este tipo de escenarios.

La Junta destina 100 millones de euros distribuidos en un amplio catálogo de recursos y servicios como la ‘Red Amiga’, el teléfono ‘Cerca de ti’, los podcasts del ‘Club de los 60’, la iniciativa ‘Cerca de ti Navidad’ u otras acciones como el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’ o el fomento del asociacionismo. Siempre desde una perspectiva rural, con el apoyo de las nuevas tecnologías y considerando la soledad no deseada como una necesidad con entidad propia, lo cual otorga pleno derecho para acceder al sistema de Servicios Sociales.

La vicepresidenta ha realizado un balance del Plan, que cumplió su vigencia el pasado 31 de diciembre, y cuya implementación ha arrojado resultados altamente positivos. Durante este periodo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha logrado, en primer lugar, integrar la atención a la soledad no deseada en el Sistema de Servicios Sociales autonómico, para que estas personas puedan acceder a un amplio catálogo de recursos aunque no sean usuarias de estos servicios o no tengan otras necesidades sociales.

Además, la Junta ha desarrollado un eficaz sistema de información, detección precoz, valoración y atención a este colectivo, que se lleva a cabo junto a las entidades del Tercer Sector y otras organizaciones y al que ahora se incorpora Concyl. Se trata de una acción coordinada que se implementa mediante la ‘Red Amiga’ o el teléfono ‘Cerca de ti’.

Ligado a esto, se encuentra el tercer gran avance del Plan de Acción, que ha consistido en dotar a todos los servicios de atención a las personas mayores de una perspectiva de detección y atención a las personas que viven en estos contextos. De este modo, se han adaptado los recursos existentes, como los equipos Epap —equipos para la promoción de la autonomía personal— de los Centros de Acción Social (CEAS), cuyo personal se ha especializado en atender situaciones de soledad severas. Actualmente, el sistema cuenta con 35 equipos que en 2024 (últimos datos disponibles) atendieron a 1.868 personas —la mayoría mujeres con una media de 62 años—, de las que el 40 % ha recibido una intervención específica por soledad.

También se han adecuado servicios como la Teleasistencia Avanzada —de los 62.300 usuarios, más de la mitad viven solos—, el de ayuda a domicilio, la prestación del asistente personal y el resto de las actividades destinadas al fomento del envejecimiento activo, con la creación, en este caso, de los ‘Espacios de encuentro’ en los entornos rurales. Todos ellos incluyen acciones o actividades dirigidas a acabar con esta realidad y a paliar sus consecuencias.

‘Red Amiga’

La ‘Red Amiga’ es un instrumento impulsado por la Junta para la detección precoz, identificación, análisis y acompañamiento de personas en situación de soledad no deseada y a la que ya se han sumado 92 organizaciones, además de la propia Consejería y la Red de Federaciones Provinciales de Jubilados y Pensionistas, que aglutina alrededor de 1.500 asociaciones y cuenta con más de 135.000 socios, la mayoría residentes en municipios de menos de 5.000. Esta iniciativa, que ya tiene dos años de vida, también trata de facilitar las relaciones interpersonales a las personas mayores de Castilla y León.

A través del soporte de la ‘Red Amiga’, además del papel técnico de detección y acompañamiento y las labores de sensibilización e información que realizan las entidades del Tercer Sector —Lares, Acalerte, Cermi, Afacayle, Intras, Once, Plena Inclusión, Cruz Roja, CAS, Cáritas, Fademur, Asde, Codeder o ACDR Tierra de Campos—, las asociaciones de jubilados y pensionistas llevan a los entornos rurales actividades de fomento del envejecimiento activo y saludable que intensifican las relaciones entre personas mayores e intergeneracionales.

En el seno de la Red también se ha elaborado la citada ‘Guía de actuación frente a la soledad no deseada y el aislamiento social’, en la que también han participado las corporaciones locales y la Consejería de Sanidad, disponible en la web de la Junta.

Teléfono ‘Cerca de ti’

El número de teléfono gratuito 900 264 812 es una de las vías de contacto de las personas que se sienten solas y no lo desean. De este modo, los profesionales al otro lado de la línea pueden identificar los casos y realizar un seguimiento individualizado para comprobar que el usuario logra superar la situación.

Desde que echó a andar, el 18 de diciembre de 2023, el personal especializado ha atendido 1.518 llamadas, de las que 781 trataron sobre cuestiones específicas de la soledad no deseada. El resto de las personas que se pusieron en contacto con el servicio se interesaron por otros recursos relacionados con los servicios sociales. En total, se ha atendido a 905 personas —más de 400 al año—, de las cuales 699 recibieron atención y asesoramiento y 159 precisaron de ayuda directa. El 86 % se derivó a las actividades de los centros de día, entidades de la ‘Red Amiga’ u otras organizaciones. El resto acudió a los servicios sociales de los ayuntamientos.

Espacios de encuentro

La Junta de Castilla y León puso en marcha los denominados ‘Espacios de encuentro’, lugares dirigidos al desarrollo de actividades en grupo y, por tanto, al fomento de las relaciones interpersonales. En total, se dispone de 80 de estos espacios, de los que la mitad están gestionados por la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas y la otra mitad se ubican en los centros de día de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

En lo que respecta a los espacios que gestiona la Red de Jubilados, se celebran anualmente centenares de talleres y charlas a los que asisten masivamente sus socios. En cuanto a los centros de día con unidades de atención social, tienen 123.000 socios y una participación de aproximadamente 12.000 personas al año en actividades relacionadas con la comunicación y ruptura del aislamiento social. Estos espacios de la Junta están especializados en castellanos y leoneses que viven una situación de soledad no deseada más severa.

Podcasts del ‘Club de los 60’

Junto a los codiciados viajes, dentro del ‘Club de los 60’ se llevan a cabo distintas actividades para fomentar el envejecimiento activo y luchar contra la soledad no deseada y el aislamiento social. Entre ellos, se encuentran los podcasts del ‘Club de los 60’, programas de alrededor de 20 minutos, plenamente accesibles tanto en formato audio como vídeo, dirigidos por la periodista jubilada Concha Chamorro y que, además de ofrecer información sobre temas muy variopintos –como el abordaje de la soledad, la dependencia, timos y estafas, hábitos saludables o tecnología, entre otros–, también brindan compañía y conexión con el mundo exterior. Hasta ahora se han publicado 42 podcasts con más de 21.000 visualizaciones.

‘Cerca de ti Navidad’

Durante el periodo navideño, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ofrece a aquellas personas que vayan a pasar las fiestas en soledad un hueco en la mesa de las residencias de mayores de titularidad autonómica. Aquellos que lo deseen, no solo pueden comer y cenar en Navidad, Año Nuevo, Nochebuena y Nochevieja, sino que también tienen la posibilidad de participar en las actividades que se organicen durante la tarde, todo ello gratuitamente. Una iniciativa que se organiza en colaboración con las entidades locales y los centros de acción social (CEAS) en la que se han dado 79 servicios en la última Navidad, 148 desde que se puso en marcha en 2023.

Otros recursos

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también apoya la puesta en marcha de proyectos desarrollados por entidades del Tercer Sector relacionados con la soledad no deseada y el aislamiento social a través de las subvenciones del 0,7 % del IRPF para fines sociales. Entre 2023 y 2026 se han financiado 61 iniciativas (este año, 18 de 13 entidades por 1,9 millones) de las que se han beneficiado más de 11.000 personas.

Además, en el programa ‘A gusto en casa’ se llevan a cabo actuaciones específicas para atender estas situaciones, puesto que, de las 5.567 personas atendidas, el 27 % viven solas.

Pero para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Acción y ejecutar todas las medidas con eficacia y calidad, la Junta ha llevado a cabo un gran proceso formativo del personal: un total de 425 profesionales han adquirido los conocimientos específicos necesarios para llevar a cabo su actividad en los diferentes programas, como también sucede en la prevención de conductas suicidas, área en la que se han formado 376 profesionales de residencias, centros de día y entidades de la ‘Red Amiga’. Cabe mencionar, además, que los profesionales cuentan con un ‘Banco de buenas prácticas’ en la web de la Junta de Castilla y León.