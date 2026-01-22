La Junta lleva a FITUR el éxito de 'EsperanZa': 90 piezas únicas en el románico zamorano

La Junta de Castilla y León ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, titulada ‘EsperanZa’, una exposición que se celebra en Zamora desde el pasado mes de octubre y que permanecerá abierta al público hasta el mes de abril.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha sido el encargado de dar a conocer la muestra en el marco de FITUR, acompañado por el comisario de la exposición, Juan Carlos López. Durante la presentación, Santonja ha invitado a visitar ‘EsperanZa’, cuyo discurso expositivo se articula en torno a la esperanza entendida como virtud y como una necesidad contemporánea, en un contexto marcado por diferentes situaciones de conflicto.

Un proyecto consolidado de arte sacro

Las Edades del Hombre se han convertido, tras 28 ciclos expositivos, en una de las principales cartas de presentación de la riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León, tanto en el ámbito nacional como internacional. El proyecto se ha consolidado como la gran cita con el arte sacro de la Comunidad y ha contribuido a revitalizar y poner en valor el patrimonio artístico repartido por su territorio.

La edición de este año sitúa de nuevo a Zamora como sede de la exposición, casi 25 años después de acoger ‘RemembranZa’, una muestra que coincidió con la conmemoración del XI Centenario de la creación de la Diócesis de Zamora.

Dos sedes del románico zamorano

‘EsperanZa’ se desarrolla en dos espacios emblemáticos del románico zamorano: la Catedral de Zamora y la iglesia de San Cipriano. La Catedral destaca por su singular cimborrio bizantino-hispano, uno de los elementos más característicos del templo, mientras que San Cipriano está considerado uno de los templos más antiguos y representativos del románico de la ciudad.

Ambas sedes acogen un conjunto de casi noventa piezas de arte sacro, entre las que se incluyen obras de pintura, escultura, orfebrería y documentos históricos.

La exposición reúne trabajos de artistas de referencia como Gregorio Fernández, Francisco de Zurbarán, El Greco, Juan de Juni o Pablo Picasso, procedentes de diferentes instituciones y colecciones. El recorrido expositivo plantea una reflexión artística en torno a la Cruz y la Resurrección de Cristo, símbolos centrales de la fe cristiana y eje conceptual de la muestra.

A través de estas obras, ‘EsperanZa’ propone un itinerario que combina el valor artístico y patrimonial con un discurso centrado en la esperanza como elemento vertebrador del mensaje expositivo.

Actividades complementarias

Con el objetivo de incrementar el interés por la exposición y ampliar la experiencia de los visitantes, la organización ha programado diversas actividades complementarias. Entre ellas figuran una experiencia inmersiva que complementa la visita tradicional, visitas nocturnas con música en directo y visitas nocturnas que incluyen catas de vino y productos artesanos, en colaboración con la Ruta del Vino de Zamora.

A estas propuestas se suman rutas guiadas por la provincia, organizadas por la Diputación Provincial de Zamora, que permiten contextualizar la muestra dentro del patrimonio histórico y cultural del territorio.