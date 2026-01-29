Detenido por intentar ahogar a su pareja y ella arrestada por haberle agredido el día anterior

Detenido en Valladolid un hombre de 50 años al que se acusa de haber intentado ahogar a su pareja en la bañera. La víctima, una mujer de 41 años, había sido arrestada también por haber agredido al hombre un día antes.

Ha sido la mujer la que ha avisado a la Policía Municipal de que había sufrido una agresión en un domicilio del centro de la ciudad. Cuando los agentes se han personado allí, se han encontrado una botella de alcohol rota en el rellano y han podido confirmar con un vecino que se había producido una fuerte discusión.

La víctima abrió la puerta nerviosa, semidesnuda y cubierta con una toalla, y ha relatado a los policías que la agresión se produjo mientras se estaba bañando. Según la mujer, tras un forcejeo habría conseguido zafarse y pudo encerrarse en una habitación desde la que hizo la llamada de socorro, mientras el hombre abandonó la vivienda de forma violenta.

El supuesto agresor ha sido localizado poco después por la policía en el barrio de Rondilla donde ha procedido a su detención.

El varón ha asegurado ser la víctima

Sin embargo, el varón ha negado los hechos ante los agentes y ha asegurado haber sido él el agredido el día anterior a manos de su pareja, indicando que fue ella quien le tiró la botella de alcohol que los agentes habían visto en el rellano. Es más, el hombre presentaba arañazos en la espalda que aseguraba que eran de su pareja.

Ante este cruce de acusaciones, la policía ha procedido a la detención de ambos. De la mujer por un presunto delito de violencia doméstica, y del hombre por otro de violencia de género.