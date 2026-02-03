Un tren de media distancia que cubría la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria (Zamora) ha colisionado este martes con un camión en un paso a nivel situado entre las localidades vallisoletanas de Pozaldez y Valdestillas, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro se produjo a las 9.59 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso del accidente ferroviario. Ante la posibilidad de que hubiera personas afectadas, se activó un amplio dispositivo de intervención debido a que el convoy transportaba pasajeros en el momento de la colisión.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos de la Diputación de Valladolid, efectivos de la Guardia Civil, personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl y una unidad medicalizada de emergencia (UME). Los servicios sanitarios permanecieron en prevención mientras se evaluaba la situación tanto del tren como de los ocupantes del camión implicado.

Situación del camión y del conductor

Según la información facilitada por el 112, el camión contra el que colisionó el tren se encontraba fuera de la vía tras el impacto. El conductor del vehículo pesado no presentaba daños y no fue necesaria su atención sanitaria, al igual que ocurrió con los pasajeros del tren.

El camión se encontraba realizando trabajos de obras en el paso a nivel en el momento del accidente, de acuerdo con los datos confirmados posteriormente por la operadora ferroviaria.

Fuentes de Renfe han explicado a Europa Press que el suceso consistió en un arrollamiento "muy leve" que afectó únicamente a la parte trasera del camión. El impacto se produjo en el paso a nivel por el que circulaba el tren de media distancia que había salido a las 7.08 horas de la estación de Puebla de Sanabria con destino a Valladolid.

Desde la compañía ferroviaria han subrayado que no se produjeron daños personales ni consecuencias graves derivadas de la colisión, lo que permitió que el tren pudiera continuar su marcha tras el incidente.

Traslado de los pasajeros

Después del impacto, el convoy siguió circulando hasta la estación de Valdestillas, donde quedó detenido por razones de seguridad. Una vez allí, se activó el protocolo para garantizar la atención a los viajeros y la continuidad de su desplazamiento.

Renfe ha informado de que los pasajeros serían trasladados por carretera hasta Valladolid, con el objetivo de minimizar las molestias ocasionadas por la interrupción del servicio ferroviario en ese punto del trayecto.

El Centro Coordinador de Emergencias mantuvo la coordinación del operativo durante toda la incidencia, en contacto con los distintos servicios desplazados al lugar del accidente. Los equipos actuaron de manera preventiva, verificando el estado de la vía, del material ferroviario y de los vehículos implicados.

Una vez comprobado que no existían heridos ni riesgos añadidos, los efectivos fueron retirándose de la zona, mientras se restablecían las condiciones de seguridad en el paso a nivel afectado.