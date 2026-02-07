Menú

Castilla y León

Castilla y León

Muere un hombre al caer 20 metros con una máquina quitanieves en Ávila

La víctima, de 40 años, cayó unos 20 metros por un barranco en la N-502.

Libertad Digital
La víctima, de 40 años, cayó unos 20 metros por un barranco en la N-502.
Imagen de archivo de una máquina quitanieves en una carretera. | Europa Press

Un hombre de unos 40 años ha perdido la vida este sábado tras sufrir una salida de vía con la máquina quitanieves que conducía. El vehículo se ha precipitado unos 20 metros por una ladera a la altura del punto kilométrico 56 de la carretera N-502, en la zona del Puerto del Pico, dentro del término municipal de Villarejo del Valle (Ávila).

Relacionado

El trágico suceso ha tenido lugar minutos después de las 16:10 horas. Tras recibir la alerta, el 112 ha dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que ha desplegado un dispositivo formado por la Guardia Civil de Tráfico, bomberos y voluntarios de Protección Civil de las localidades cercanas.

Como resultado del accidente, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo. A pesar de la rápida movilización de los recursos sanitarios del Sacyl, que enviaron una UVI móvil al lugar, el personal de emergencias solo ha podido confirmar el fallecimiento del operario. Las condiciones de mala meteorología impidieron finalmente que el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento pudiera acceder a la zona del accidente.

Temas

En España

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj