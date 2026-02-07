Muere un hombre al caer 20 metros con una máquina quitanieves en Ávila

Un hombre de unos 40 años ha perdido la vida este sábado tras sufrir una salida de vía con la máquina quitanieves que conducía. El vehículo se ha precipitado unos 20 metros por una ladera a la altura del punto kilométrico 56 de la carretera N-502, en la zona del Puerto del Pico, dentro del término municipal de Villarejo del Valle (Ávila).

El trágico suceso ha tenido lugar minutos después de las 16:10 horas. Tras recibir la alerta, el 112 ha dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que ha desplegado un dispositivo formado por la Guardia Civil de Tráfico, bomberos y voluntarios de Protección Civil de las localidades cercanas.

🚑| Emergencias 112cyl | 16:10 horas. Salida de vía de una máquina quitanieves que ha caído unos 20 metros por una ladera en el pk 56 de la N-502, en Villarejo del Valle #Ávila. Los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del conductor.#112cyl #accidente pic.twitter.com/KRVdZW3h3t — 112 Castilla y León (@112cyl) February 7, 2026

Como resultado del accidente, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo. A pesar de la rápida movilización de los recursos sanitarios del Sacyl, que enviaron una UVI móvil al lugar, el personal de emergencias solo ha podido confirmar el fallecimiento del operario. Las condiciones de mala meteorología impidieron finalmente que el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento pudiera acceder a la zona del accidente.