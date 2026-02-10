La Guardia Civil recupera en Zamora un camión robado con más de 11.000 latas de atún

La Guardia Civil ha recuperado un camión robado en Zamora que contenía un total de 11.262 latas de atún en aceite y al natural de distintos pesos, sustraídas días antes del interior del remolque de un transporte de mercancías.

Según ha informado la Guardia Civil, la recuperación del vehículo y de la comida ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana tras la llamada de una persona que alertó de la presencia de un vehículo sospechoso que estaba estacionado en un área de servicio de una gasolinera en la A-66 de Granja de Moreruela (Zamora).

Cuando los agentes llegaron, localizaron el vehículo, un camión isotermo sustraído en Zamora capital. También encontraron la mercancía que había en su interior, que había sido robada días antes del remolque de otro transporte de mercancías estacionado.

Posteriormente se informó de lo sucedido tanto al titular del camión recuperado, que no tenía conocimiento de la sustracción de su vehículo, como al propietario de la mercancía sustraída para que recogiese sus bienes.

En el interior del camión isotermo había numerosas cajas con latas de atún en aceite y al natural. El robo de esta mercancía había sido denunciado el 28 de enero, cuando rajaron la lona del camión que las transportaba y sustrajeron la mercancía. En total, se han recuperado 11.262 latas que ya han sido entregadas a sus legítimos propietarios. Las diligencias y la investigación han sido entregadas al Juzgado de Guardia correspondiente.