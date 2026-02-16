El Duero se traga parques y viviendas en Tudela: "El pueblo está revolucionado"

La crecida del río, tras semanas de borrascas encadenadas, ha dejado en el municipio de Tudela de Duero, a apenas 15 kilómetros de Valladolid, una imagen poco habitual incluso para quienes viven pegados al cauce del mismo. Viviendas, calles y senderos han quedado completamente cubiertos por el agua del Duero.

"Otras veces, al menos desde que yo tengo conciencia, ha subido el río pero no a estos niveles. Nosotros que vivimos al lado del Parque del Bosque, igual el agua había tapado las mesas, pero esta vez ha cubierto el parque entero", explica una vecina cuya vivienda asoma directamente a la zona inundada.

La escena se repite también en garajes y bodegas subterráneas, que siguen anegados en algunos casos con "medio metro de agua". Además, al menos 14 viviendas —según los últimos datos recabados este domingo— han resultado afectadas, con filtraciones en sótanos, cocheras e incluso plantas bajas. En la urbanización del camping permanecen casas desalojadas.

"La gente está dejando los coches fuera de las cocheras y se ha habilitado la plaza mayor para que la gente pueda aparcar", añade. La mayoría de los desalojados, cuentan las mismas fuentes a Libertad Digital, han sido trasladados al auditorio del pueblo, aunque "también hay gente que está en el Hostal Ideal porque el dueño se lo ha ofrecido a alguna familia".

Durante la tarde del domingo, la zona cercana al río se convirtió en punto de encuentro para los vecinos, pendientes de la evolución del caudal. "El pueblo está revolucionado", asegura otra vecina.

El río Duero se traga parques y viviendas en Tudela, Valladolid pic.twitter.com/q6MtlVlP3X — Libertad Digital (@libertaddigital) February 16, 2026

Este lunes, tras la reunión mantenida con el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), el Ayuntamiento ha confirmado que se ha alcanzado el punto más álgido de la crecida y que a partir de ahora se prevé una bajada progresiva de los niveles.

Aún así, se mantienen activados los protocolos por parte de la Agencia de Protección Civil y Emergencias 112 de la Junta de Castilla y León, Policía Local, Protección Civil y servicios municipales de Tudela y Herrera de Duero. "Ante cualquier incidencia, rogamos se pongan en contacto con la Policía Local", señala el comunicado, que también agradece "la colaboración, responsabilidad y comprensión de todos los vecinos".

Fue precisamente este domingo cuando el alcalde, Óscar Rodríguez, reconoció la dificultad de gestionar la situación, más aún ante la falta de "datos fiables" aportados por la Confederación Hidrográfica del Duero, con quien ha dicho sentirse "decepcionado". "Creo que hay pasotismo. No me aclaran los datos", aseguró. Una situación que no ha influido en el trabajo del Consistorio, que afirma estar haciendo su "máximo esfuerzo": "Hay que ser fuerte, estar al cien por cien para que los vecinos tengan protección y tranquilidad".