El grupo 'Nuevo Mester de Juglaría', Premio Castilla y León de las Artes 2025 tras más de 50 años de trayectoria

El grupo segoviano de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría ha sido distinguido con el Premio Castilla y León de las Artes 2025, según ha acordado el jurado por mayoría. La decisión reconoce su trayectoria en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones de la Comunidad.

El jurado ha justificado la concesión del galardón "por su papel esencial en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones castellanas y leonesas", así como por su contribución a la conservación del patrimonio inmaterial de Castilla y León.

🏅El grupo de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría, Premio Castilla y León de las Artes 2025 El jurado ha valorado su papel esencial en la preservación de la cultura y tradiciones de #CyL y en la conservación de este rico patrimonio#PremiosCyLhttps://t.co/ZF6dkZ1McS pic.twitter.com/le0koTuRVC — Junta de Castilla y León (@jcyl) February 17, 2026

Más de medio siglo de trayectoria

En su fallo, el jurado ha destacado la labor del grupo como "transmisor de la memoria y la identidad colectivas de la Comunidad", subrayando su contribución a la conservación de un patrimonio cultural que forma parte de las raíces de la región.

Según recoge el acta, Nuevo Mester de Juglaría lleva trabajando desde hace más de 50 años en la dignificación y difusión del folklore de los pueblos castellanos y leoneses. Su actividad, señalan, trasciende el ámbito del espectáculo musical.

El jurado ha señalado que su trayectoria constituye "todo un proyecto etnográfico y comunitario de recopilación ‘sobre el terreno’ de canciones, romances, costumbres, hablas, léxicos, estilos de danza y prácticas festivas" que integran el acervo cultural de la Comunidad.

Un jurado vinculado a las artes y el patrimonio

El fallo ha sido adoptado por un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de las artes y el patrimonio cultural. En esta edición han integrado el jurado Joaquín Sánchez, director de Diario de León; Gregoria Cavero, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León; Sonia Frías, coordinadora del Área de Innovación, Ciencia y Formación del Círculo de Bellas Artes y directora del programa musical Entrelares de Radio Círculo; Carlos de la Casa, doctor en Historia y académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge; Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento; y Jesús Ignacio Sanz, que ha actuado como secretario.

El Premio Castilla y León de las Artes distingue a personas o entidades que, a través de su creación en las artes plásticas, la música o la cinematografía, o mediante su labor en la protección o conservación del patrimonio cultural de la Comunidad, hayan contribuido de manera destacada al enriquecimiento y defensa del patrimonio artístico y cultural.

Este galardón forma parte de los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984 con el objetivo de reconocer la labor de personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad o que, siendo castellanos y leoneses, realicen aportaciones destacadas al saber universal dentro o fuera del territorio autonómico.

A lo largo de sus distintas ediciones, el Premio de las Artes ha recaído en figuras e instituciones como Juan Manuel Díaz Caneja (1984), Cristóbal Halffter (1986), José Vela Zanetti (1987), Las Edades del Hombre (1992), Amancio Prada (2005), Jesús López Cobos (2012), la Semana Internacional de Cine de Valladolid (2016), el Museo Nacional de Escultura (2018) o Dora García (2024), entre otros.

Entre 2001 y 2014 existió además la modalidad de Restauración y Conservación del Patrimonio, cuyo objeto quedó integrado en el Premio de las Artes a partir de 2015.

En la actualidad, los Premios Castilla y León cuentan con otras seis modalidades: Investigación Científica y Técnica e Innovación, Letras, Ciencias Sociales y Humanidades, Deporte, Valores Humanos y Sociales y Tauromaquia.