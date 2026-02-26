Menú

La Junta de Castilla y León activa ayudas extraordinarias tras las inundaciones de febrero

El Ejecutivo autonómico aprueba diez líneas para reparar viviendas, apoyar a pymes y financiar ERTEs tras los estragos causados por el temporal.

Libertad Digital
Calles inundadas por el desbordamiento del río Duero, a 15 de febrero de 2026, en San Esteban de Gormaz, Soria, Castilla León (España). | Europa Press

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un paquete de ayudas extraordinarias destinado a la recuperación de los municipios afectados por las inundaciones registradas en febrero de 2024, con actuaciones en viviendas, servicios municipales, empresas y sectores comerciales.

Las borrascas que atravesaron la Península Ibérica provocaron nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, lo que derivó en el desbordamiento de ríos en varias zonas de Castilla y León. La gravedad de los episodios obligó a activar el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCyL).

El acuerdo aprobado establece un marco de actuación inmediata, con procedimientos de urgencia y contratos de emergencia, dada la naturaleza catastrófica de los hechos.

Ejes de actuación de las ayudas

El programa contempla diez líneas de intervención:

  • Reparación de sedes y edificios municipales, así como de maquinaria destinada a servicios municipales.
  • Reparación de daños en viviendas.
  • Reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos.
  • Reposición de contenedores e infraestructuras para la gestión de residuos.
  • Retirada de escombros, troncos y otros materiales acumulados.
  • Actuaciones en el ciclo del agua: abastecimiento, depuración y saneamiento.
  • Ayudas a autónomos y pymes para facilitar la reanudación de su actividad.
  • Apoyo a ayuntamientos para la contratación de personal temporal.
  • Ayudas a empresas y trabajadores afectados por ERTEs.
  • Medidas para la promoción del sector comercial en los municipios afectados.

Tramitación y coordinación

Según la normativa vigente, los expedientes vinculados a la recuperación se tramitarán mediante procedimiento de urgencia. Las ayudas son subsidiarias respecto a las compensaciones de seguros y a las que pueda otorgar la Administración General del Estado.

El acuerdo busca garantizar una recuperación progresiva de la normalidad, priorizando la coordinación entre distintas consejerías: Presidencia, Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Empleo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

