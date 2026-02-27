Usa una tarjeta perdida para hacer 7 pagos 'contactless' y acaba detenido

La Guardia Civil ha detenido en Valladolid a un hombre que llegó a realizar hasta 7 compras con una tarjeta que encontró extraviada en plena calle de Cigales.

Su detención ha sido posible gracias a la denuncia de la víctima que puso en conocimiento del Instituto Armado que el pasado 20 de enero había extraviado su cartera, un tarjetero de color negro, que contenía documentación personal y varias tarjetas bancarias.

Tras revisar los movimientos de su cuenta, el denunciante detectó que una de sus tarjetas había sido utilizada en 7 compras no autorizadas realizadas mediante el sistema contactless que no requiere verificación con el código PIN.

Detenidos por las imágenes de los establecimientos

A raíz de la denuncia los agentes encargados de la investigación procedieron al visionado de las imágenes que facilitaron los propios establecimientos en los que se realizaron las compras fraudulentas. En ellas detectaron a un varón utilizando la tarjeta perdida del denunciante y gracias al análisis de las imágenes determinaron su identidad para proceder a su detención.

El arrestado se enfrenta ahora a un presunto delito continuado de estafa y un delito leve de apropiación indebida, por lo que ha quedado a disposición judicial.