La Asociación Proyecto Hombre recibe el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

Proyecto Hombre Castilla y León ha sido distinguida con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025, en reconocimiento a su trabajo continuado en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de personas con adicciones.

El jurado ha destacado la trayectoria de la asociación desde los años 90, con programas de prevención y tratamiento en distintos centros de la comunidad. También ha valorado su enfoque centrado en el entorno familiar y social de los afectados, así como su capacidad de adaptarse a trastornos adictivos más allá de sustancias químicas, como el juego, las compras o el uso excesivo de pantallas.

Entidades integrantes

Proyecto Hombre en Castilla y León está formada por cinco entidades sin ánimo de lucro que compartirán el galardón: Fundación Alcándara (Salamanca), Fundación Aldaba (Valladolid), Fundación Candeal (Burgos), Fundación CALS (León) y Fundación Proyecto Joven (León). Todas ellas trabajan para mejorar la dignidad, calidad de vida e integración de personas con adicciones.

El jurado ha estado integrado por María Eugenia García, presidenta de Unicef Castilla y León; Margarita Morais, presidenta de la Fundación Eutherpe y la Joven Orquesta Leonesa; Félix Martínez, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid; Montserrat Serrador, delegada de ABC en Castilla y León; José Manuel Ruiz, catedrático emérito de Paleografía y Diplomática; y Jesús Ignacio Sanz, en funciones de secretario.

Objetivo del premio

El Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales reconoce a personas o entidades cuya actividad contribuye a la consolidación de valores humanos y sociales o al impulso de la actividad económica en la región. Desde su creación en 2001, ha distinguido a instituciones como CERMI Castilla y León, Cáritas Regional, la Fundación Eusebio Sacristán y la Asociación Castellano y Leonesa de Ayuda a la Drogadicción, entre otros.