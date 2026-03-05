Salamanca se prepara para el mayor evento tech de 2026: abiertas las inscripciones para Salamanca Tech Summit

Con el lema "Innovación que construye futuro", la ciudad de Salamanca se prepara para vivir la tercera edición de Salamanca Tech Summit, que se celebrará del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos. Una cita imprescindible que reunirá a investigadores de primer nivel, empresas, centros de innovación, inversores, profesionales y ciudadanía, consolidando a la ciudad como un referente nacional e internacional en innovación, tecnología y emprendimiento.

Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca, el evento tiene un objetivo claro: posicionar a Salamanca como una ciudad de oportunidades, capaz de atraer talento, impulsar la innovación y generar futuro económico y laboral, especialmente para los más jóvenes.

Este año, Salamanca Tech Summit amplía su programación abordando tecnologías que están definiendo el presente y que marcarán el futuro inmediato: la ciberseguridad, el ‘blockchain’, la inteligencia artificial generativa, la biotecnología, la realidad extendida, los videojuegos, la animación 3D o la computación cuántica. Además, la cita incorporará experiencias inmersivas inéditas, especialmente en el ámbito de la animación y el videojuego, así como nuevos espacios diseñados para fomentar el ‘networking’ estratégico, crear conexiones de valor e impulsar la colaboración entre empresas, inversores e instituciones.

Más allá de su contenido tecnológico, la cumbre reafirma una ambición clave: convertir la innovación en motor de desarrollo económico, creación de riqueza y generación de oportunidades laborales, especialmente para el talento joven. Para ello y como novedad se presentará una plataforma que permitirá potenciar y conocer todo el talento que se encuentra en nuestra ciudad. Salamanca avanza con paso firme para convertirse en una ciudad que no solo genera talento, sino que lo fideliza y lo impulsa, creando un ecosistema capaz de transformar ideas en proyectos reales.

Del 15 al 17 de abril, los asistentes al Salamanca Tech Summit podrán participar en ponencias inspiradoras, conversaciones con expertos internacionales, mesas de debate, presentaciones de proyectos emergentes y encuentros sectoriales que permitirán explorar nuevas vías de crecimiento profesional y empresarial. Todo ello configura un espacio vibrante y dinámico donde la tecnología se convierte en una herramienta para transformar la ciudad y proyectarla hacia el futuro.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma gratuita a través de la web oficial: summit.salamancatech.es

En los próximos días se irán desvelando más detalles del programa, así como los ponentes invitados y las actividades paralelas que convertirán esta tercera edición en la más completa y ambiciosa celebrada hasta la fecha. Una nueva oportunidad para demostrar que Salamanca no solo mira al futuro, sino que lo está construyendo desde hoy.