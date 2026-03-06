El PSOE acusa a Mañueco de dejar arder CyL mientras "estaba con los huevos al sol en Cádiz"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este viernes al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de desentenderse de los incendios del pasado verano mientras estaba "con los huevos al sol en Cádiz". Sin duda, los propios socialistas han enterrado ese espíritu de concordia, respeto y de no "politizar" con las tragedias que exigieron con el accidente ferroviario de Adamuz.

Durante un acto celebrado en la localidad leonesa de Sahagún, Martínez ha pedido a los ciudadanos que "manden a casa" a Mañueco en las elecciones del próximo 15 de marzo. A su juicio, el presidente de la Junta se ha comportado como un "emperador" distante de los problemas reales de Castilla y León.

El líder socialista ha asegurado que lo ocurrido con los incendios es "solo la punta del iceberg" de la situación que atraviesa la Comunidad. En su intervención ha criticado que la Junta "abandonara" la provincia de León durante aquellos días y dejara a los profesionales "exhaustos", con jornadas "interminables de trabajo" y, según ha denunciado, prácticamente "a su suerte".

Martínez también ha cuestionado la credibilidad del PP en la Comunidad. A su juicio, las promesas de los populares "ya no son creíbles", algo que, según ha dicho, quedó en evidencia en el debate celebrado este jueves, en el que Mañueco —ha sostenido— dibujó una realidad de Castilla y León "que no existe".

Martínez también ha reivindicado la unidad del PSOE en torno a un proyecto común. Frente a quienes —según ha ironizado— parecen limitarse a "cruzar los dedos" cuando llegan los incendios, ha defendido un modelo que asuma la evidencia del cambio climático y plantee políticas públicas para reducir sus efectos. Porque, ha reconocido, los incendios quizá no se puedan evitar del todo, pero sí se pueden "minimizar sus riesgos".