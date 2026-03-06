La Junta de Castilla y León presenta un amplio dispositivo electoral para las elecciones a las Cortes del 15 de marzo

La organización del próximo proceso electoral en Castilla y León comenzó antes del verano de 2025, lo que ha permitido planificar con la debida antelación un operativo de gran complejidad técnica y organizativa. La correcta ejecución del proceso se basa en los principios de planificación, exactitud en el cumplimiento de los plazos legales, coordinación interna entre los distintos órganos de la Administración autonómica, y colaboración con el resto de las administraciones públicas implicadas.

En este dispositivo participan, además de la Consejería de la Presidencia a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales y la Secretaría General, las secretarías territoriales de las delegaciones territoriales en cada provincia, así como la Administración electoral, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Estadística, Correos y otros organismos públicos.

Castilla y León constituye un ámbito territorial especialmente complejo desde el punto de vista organizativo, al tratarse de la comunidad autónoma más extensa de España, con más de 95.000 km², 2.248 municipios y 2.208 entidades locales menores, lo que exige un despliegue logístico y humano que sea capaz de llegar de forma eficaz a todo el territorio para asegurar el correcto desarrollo de la jornada y el ejercicio efectivo del derecho ciudadano al voto.

Datos generales, censo y rutas de transporte

La población de Castilla y León asciende a 2.398.500 personas. El censo de residentes (CER) está compuesto por 1.917.546 electores, de los cuales 81.890 son nuevos electores incorporados desde las anteriores elecciones autonómicas de 2022. Por su parte, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 electores, con 20.143 nuevas incorporaciones desde 2022. Por tanto, en total, tienen derecho a voto 2.097.768 personas en la Comunidad.

Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de sufragio, se han previsto 301 rutas de transporte para el traslado de votantes, cuyo listado provisional continúa abierto a nuevas solicitudes. Asimismo, se han registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual.

Voto CERA y voto por correo

Respecto al voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA), la documentación informativa se ha remitido de oficio a los ciudadanos entre los días 7 y 13 de febrero, mientras que envío de papeletas se ha producido entre el 18 y el 22 de febrero. El envío del voto a la Oficina Consular podrá efectuarse hasta el 10 de marzo y el depósito presencial hasta el 12 de marzo.

En relación con el voto por correo, el plazo para la solicitud finalizó ayer, 5 de marzo, y el envío del voto podrá realizarse hasta el 11 de marzo. Estos plazos también aplican a los electores CERA que se encuentren temporalmente en España.

Personal que interviene en el dispositivo electoral

El dispositivo electoral moviliza, con datos a fecha de hoy, a 30.692 personas en el conjunto del territorio autonómico. Formarán parte del mismo 13.410 miembros de mesas electorales distribuidos en las 4.470 mesas constituidas. Asimismo, intervienen las Juntas Electorales (1 de Castilla y León, 9 provinciales y 39 de zona), cuyo número total de integrantes asciende a 306 personas y a las que hay que sumar el personal colaborador.

Además, el operativo cuenta con 4.470 representantes de la Administración designados para la jornada electoral (uno por mesa), 1.228 secretarios municipales, 123 jueces de primera instancia y 2.125 jueces de paz. Otros 144 empleados públicos de la Junta de Castilla y León también trabajarán de manera extraordinaria para asegurar el correcto desarrollo de la jornada, entre los que se encuentran 50 conductores para traslado de material electoral.

A estos efectivos se suman 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.077 efectivos de la Guardia Civil y 2.185 efectivos de Policía Nacional), y 624 efectivos de Policía Local.

Infraestructura material

El dispositivo electoral implica la utilización de más de 33 millones de elementos materiales, distribuidos en todo el territorio de la Comunidad.

En concreto, se habilitarán 2.910 locales electorales en los que se constituirán 4.470 mesas electorales. Entre el material a distribuir figuran 26.461.680 papeletas, 6.330.075 sobres, 44.385 actas, 51.226 manuales destinados a los miembros de mesa, y 178.805 impresos electorales de diversa naturaleza, como nombramientos y citaciones para miembros de mesa y otros actores intervinientes, listas numeradas de votantes, o solicitudes y certificados relacionados con el voto por correo.