Las exmonjas de Belorado desvalijan el monasterio antes de abandonarlo
Las cismáticas de Burgos, que se han marchado del convento in extremis —antes de ser desahuciadas— en la madrugada del 12 de marzo, han arramplado con todo lo que había dentro del Monasterio de Santa Clara de Belorado.
La Oficina del Comisario Pontificio —Mario Iceta, nombrado por la Santa Sede para gestionar la crisis desatada tras la ruptura de las entonces clarisas con Roma— ha constatado que las exreligiosas se han llevado consigo todo lo que había de valor dentro del monasterio.
El personal que ha entrado en el monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Belorado tras la marcha de las cismáticas, ante su inminente desahucio, han echado en falta todo tipo de elementos hornamentales.
Pero no sólo eso. Las hermanas rebeldes del convento burgalés también se han llevado muebles y electrodomésticos, que ocupaban las paredes de la cocina, la lavandería y otras estancias.
Esta es la forma en la que las exmonjas han decidido poner fin a un culebrón que ha durado cerca de dos años, si es que con la marcha del monasterio de Belorado llega a su final.
No han dejado mas que la huella de lo que hubo en esos lugares, en forma de agujeros que adornan las paredes vacías y arañazos que rompen la uniformidad de sus inmensos suelos de madera.
Ni siquiera la capilla se ha librado del expolio, que empezó cuando las sedevacantistas vivían dentro del convento burgalés y su líder vendió obras de arte en el mercado negro.
La exabadesa y líder del cisma de Belorado fue detenida por la presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico de los monasterios de Nuestra Señora de Bretonera (Burgos) y de Santa Clara de Orduña (Vizcaya).
Pero si hay algo que llama la atención del estado en el que las exmonjas han dejado el monasterio es la suciedad.
Sobre las encimeras y las estanterías, de la cocina y el obrador, reposan sobras de comida y restos de su preparación.
La grasa incrustada en los fogones sugiere que las exreligiosas podrían haber tomado la determinación de no limpiar lo que ensuciaran a sabiendas de que tendrían que marcharse.
En el suelo se perciben manchas de vertidos —ya secos— juntos a pelusas y plumas de animales.
Han dejado productos caducados en las estanterías, desde 2022.
También tiras antimosquitos plagadas de los cadáveres de los insectos que quedaron atrapados por el pegamento.
Y varias jaulas vacías llenas de heces de animales.
Por otra parte, son obvios los desperfectos en elementos repartidos por todo el inmueble.
Luces, puertas, ventanas, biombos, enchufes... La Oficina del Comisario Pontificio no da crédito al estado deterioro en el que se han encontrado el monasterio.