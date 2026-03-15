Alvise Pérez y su partido, Se Acabó la Fiesta, sorprenden en las elecciones celebradas este domingo 15 de marzo en Castilla y León. Con un avance constante en el recuento electoral, el nuevo partido se ha colocado rápidamente por delante de Podemos-Alianza Verde, consolidando un crecimiento significativo.

Tras el escrutinio completado, la candidata del partido SALF Lucía Echevarrieta ha conseguido reunir 17.290 votos, mientras Miguel Ángel Llamas se ha precipitado cayendo a los 9.193 votos a diferencia de los 62.138 que registró hace cuatro años y que permitieron tener un procurador, algo que no se repetirá esta vez.

Programas electorales

Se Acabó la Fiesta registró su participación para las elecciones de Castilla y León el último día de plazo legal: el 9 de febrero. En el contrato electoral de Alvise para Castilla y León había una batería de propuestas centradas en una fuerte rebaja fiscal, medidas duras contra la okupación y la inmigración irregular. Además, un ambicioso plan de apoyo a la natalidad y a las familias.

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Por su parte, Podemos-Alianza Verde estructuró una propuesta en torno a tres grandes ejes: blindar y ampliar los servicios públicos, garantizar nuevos derechos y transformar la economía desde el arraigo territorial.