El pueblo en el que la derecha arrasa y Falange dobla al PSOE en votos

A 24,1 kilómetros al suroeste de Valladolid capital se encuentra Villán de Tordesillas, un pueblo de 122 habitantes en el que, en las elecciones autonómicas de este domingo, la izquierda, representada por IU y PSOE, ha obtenido, literalmente, cuatro votos, mientras que la derecha ha obtenido el 93,24% de los sufragios.

Se cree que la toponimia de Villán de Tordesillas deriva de los señores plebeyos o "villanos" que dependían del señorío de Tordesillas. El municipio cuenta, según el INE, con una población de 122 habitantes y su consistorio lo rige el PP: su alcalde, José Vidal Adalia González, ostenta el cargo desde 1999.

Sin embargo, los populares han sido la segunda fuerza en las autonómicas –también lo fueron en las de 2022–: Vox ha conseguido 47 votos y el 52,8% de los sufragios; el PP, 31,46% y 28 votos. Le siguen, empatados, SALF –la formación de Alvise Pérez– y FE de las JONS, con 4 votos y el 4,49% de los sufragios.

Finalmente, IU ha recibido el respaldo de dos vecinos, y el PSOE, de otros tantos, consiguiendo cada uno el 2,24% de los sufragios. Con respecto a las anteriores elecciones, el PSOE ha conseguido un voto más, e IU se mantiene si tenemos en cuenta que Unidas Podemos fue votado por dos personas. La participación ha descendido muy ligeramente: 83,17% en 2026; 84,07%, en 2022.

Otro dato curioso lo aporta Valdeprado, en Soria: sus cinco electores han apostado por el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco.