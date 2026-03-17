Salamanca acogerá en abril la tercera edición del Tech Summit con foco en innovación y talento

Salamanca volverá a situarse en el mapa internacional de la innovación y la tecnología con la celebración de la tercera edición de Salamanca Tech Summit, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de abril en el Palacio de Congresos. El encuentro reunirá a investigadores, empresas, emprendedores e instituciones en torno a los principales retos tecnológicos y científicos.

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado el evento en un acto en el que han participado el alcalde, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ambas instituciones organizadoras. La cita forma parte de la estrategia Salamanca Tech, centrada en el impulso del ecosistema tecnológico local.

Impulsar el desarrollo tecnológico

Durante la presentación, García Carbayo ha señalado que el evento se integra en una estrategia de ciudad que busca consolidar el desarrollo tecnológico. Según ha indicado, esta iniciativa está generando efectos en ámbitos como el empleo, el dinamismo empresarial y la capacidad de atraer proyectos.

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca ha destacado que esta tercera edición consolida el encuentro como un espacio de referencia para investigadores, empresas, startups e inversores. Corchado ha subrayado que el objetivo es conectar el talento y el conocimiento con el tejido empresarial y la sociedad, además de fomentar la colaboración entre distintos agentes.

Bajo el lema "Innovación que construye futuro", el Summit ampliará su programación y reforzará su vocación internacional, con actividades orientadas a compartir conocimiento y generar oportunidades profesionales.

Los ponentes

El programa incluirá la participación de ponentes que suman alrededor de diez millones de seguidores en redes sociales, según la organización. Entre ellos figura el empresario Emilio Duró, que intervendrá en la jornada inaugural con una ponencia centrada en liderazgo y transformación.

También participará el creador digital Javier Sanz, conocido como JaviZone, que protagonizará un podcast en directo sobre la transformación de proyectos digitales en empresas. En el ámbito científico, destaca la presencia de Teresa Arnandis, divulgadora y doctora en Bioquímica, así como del ingeniero de datos Javier Gómez Obregón.

El evento contará además con la intervención de Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec, y de la deportista Gemma Mengual, doble medallista olímpica, que abordará cuestiones relacionadas con el esfuerzo y la adaptación al cambio.

Ciencia, tecnología y retos actuales

El Summit incluirá contenidos centrados en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la biotecnología o la digitalización económica. En el ámbito sanitario, participará María Victoria Mateos, presidenta del Grupo Español de Mieloma, en sesiones dedicadas a investigación médica y salud digital.

Entre las actividades previstas figuran mesas de análisis sobre colaboración entre empresas e instituciones, debates sobre el impacto de la inteligencia artificial y espacios especializados en ciencia del cerebro o protección frente a amenazas digitales.

Uno de los ejes será el Workshop de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, que contará con la participación de expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Unesco y universidades nacionales e internacionales.

La programación incorporará también contenidos vinculados a las industrias creativas y digitales, como los videojuegos, la animación o la producción audiovisual. Participarán profesionales del sector, incluidos ganadores de Premios Goya y responsables de proyectos innovadores.

El evento acogerá la presentación del videojuego Toymaker, ambientado en Salamanca, así como proyectos impulsados por estudios emergentes. Además, se celebrarán concursos de pitches con premios de hasta 1.000 euros dirigidos a jóvenes creadores.