Cinco operarios heridos tras chocar dos máquinas de mantenimiento de ADIF en Salamanca

Un total de cinco trabajadores han resultado heridos en la tarde de este martes como consecuencia de una colisión entre dos máquinas bateadoras que se encontraban realizando diversas labores de acondicionamiento y mejora en las vías. El suceso se ha producido a la altura del kilómetro 288 de la carretera N-620, concretamente en la localidad de Muñoz, perteneciente al municipio salmantino de La Fuente de San Esteban.

Según la información facilitada por el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a la agencia Europa Press, los hechos han tenido lugar pocos minutos antes de las 19:30 horas. En ese momento, la sala de operaciones autonómica recibió una llamada telefónica proveniente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), alertando del choque frontal entre ambos vehículos de trabajo pesado.

Las bateadoras son maquinarias de vía esenciales para el mantenimiento ferroviario, encargadas de nivelar y alinear el balasto para garantizar la seguridad de los trenes. Durante el desempeño de estas tareas rutinarias en el trazado que conecta la capital del Tormes con la frontera con Portugal, se desencadenó el incidente que dejó a cuatro de los operarios con contusiones y heridas de carácter aparentemente leve en un primer momento.

El quinto trabajador afectado por el alcance requirió atención médica más inmediata y fue trasladado al Hospital de Salamanca por sus propios medios en un vehículo particular, antes incluso de que las dotaciones de emergencia llegaran al lugar del siniestro. El rápido aviso permitió movilizar de inmediato a los efectivos necesarios para asegurar la zona.

Tras recibir la notificación, el 112 dio traslado del aviso a las patrullas de la Guardia Civil de Salamanca y a Emergencias Sanitarias, dependiente del servicio autonómico Sacyl, que desplazó varias ambulancias para atender in situ a los operarios damnificados en la colisión.

Adicionalmente, se activó el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León como medida de precaución, ante la posible necesidad de movilizar recursos suplementarios o equipos de rescate más complejos. La línea ferroviaria donde operaban estas cuadrillas se encuentra inmersa en un amplio proceso de renovación y electrificación impulsado por el Gobierno, vital para mejorar el transporte de mercancías y pasajeros hacia el país luso. Las autoridades competentes ya han iniciado las pesquisas oportunas para esclarecer las causas de esta colisión entre las dos unidades de trabajo.