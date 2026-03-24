La Guardia Civil detiene al gerente de Sanidad en Soria por fraccionar contratos de obras

La Guardia Civil ha detenido a dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León en Soria en el marco de una investigación por un presunto caso de prevaricación administrativa continuada, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en esa provincia en un comunicado.

Los detenidos son el gerente de Asistencia Sanitaria en Soria, José Luis Vicente, y el director de gestión del área económica y servicios generales, Óscar Pérez. Ambos han prestado declaración este martes en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria y a lo largo del día pasarán a disposición judicial.

La Subdelegación del Gobierno ha explicado que de momento no puede ofrecer más datos oficiales sobre el alcance concreto de las diligencias ni sobre los hechos que se investigan y "habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse".

La prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo. Es decir, según explican fuentes de la investigación, no se trata de delitos por mala atención o praxis médica sino por la gestión administrativa, relacionados, al parecer, con el fraccionamiento de contratos de obras sanitarias en la provincia de Soria.

La Junta responde

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria y la Gerencia Regional de Salud han trasladado en un breve comunicado su respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales. También han señalado que se pondrá "a disposición de la Justicia para ofrecer toda la información que le sea requerida en el transcurso de la investigación, con absoluta transparencia, garantizando que el Complejo Asistencial Universitario de Soria seguirá prestando asistencia sanitaria con absoluta normalidad".

Por su parte, el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia urgente en la Diputación Permanente de las Cortes del consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, para que dé explicaciones de lo ocurrido. A expensas de conocer los detalles de la investigación de la Guardia Civil, Carlos Martínez ha apuntado a "hechos gravísimos" y "de una gravedad total y absoluta" por parte de dos cargos de libre designación del PP.