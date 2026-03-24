Mañueco pide a Urtasun que respete el acuerdo sobre el Prado y el Palacio de los Águila

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se respete y actualice el compromiso de vincular el Museo del Prado con el Palacio de los Águila de Ávila, incluyendo este proyecto en el Plan de Actuación 2026-2028 del museo.

Fernández Mañueco ha dirigido una carta al titular de Cultura tras constatar que la iniciativa, prevista en el anterior Plan 2022-2025 y acordada con el entonces ministro Miquel Iceta, no aparece reflejada en la programación actual. En su misiva, el presidente autonómico también hace referencia a la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso el 11 de noviembre de 2025, que respalda la presencia permanente y específica del Prado en Ávila.

El presidente reclama al Ministerio que elabore un convenio a tres bandas con la Junta y el Museo del Prado, de modo que la futura Sala Prado en Ávila pueda albergar obras de alto nivel del museo y préstamos nacionales e internacionales que aseguren un programa expositivo de calidad.

Costes asumidos por la Junta

Fernández Mañueco subraya que la Junta de Castilla y León asumirá los costes de gestión del Museo en el Palacio de los Águila, con el objetivo de consolidar un espacio cultural singular y de proyección para Ávila y la región. El Ejecutivo autonómico entregó en junio de 2024 el programa museográfico al Ministerio, cumpliendo así con los compromisos adquiridos.

El presidente concluye su carta apelando a la responsabilidad del Ministerio de Cultura para garantizar que el proyecto avance y se tomen decisiones lo antes posible, ante la preocupación generada en Ávila y en la comunidad autónoma.