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Castilla y León

Mañueco pide a Urtasun que respete el acuerdo sobre el Prado y el Palacio de los Águila

Fernández Mañueco ha dirigido una carta al titular de Cultura tras constatar que la iniciativa no aparece reflejada en la programación actual.

Libertad Digital
Fernández Mañueco ha dirigido una carta al titular de Cultura tras constatar que la iniciativa no aparece reflejada en la programación actual.
Palacio de los Águila (Ávila). | Ministerio de Cultura y Deporte

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se respete y actualice el compromiso de vincular el Museo del Prado con el Palacio de los Águila de Ávila, incluyendo este proyecto en el Plan de Actuación 2026-2028 del museo.

Fernández Mañueco ha dirigido una carta al titular de Cultura tras constatar que la iniciativa, prevista en el anterior Plan 2022-2025 y acordada con el entonces ministro Miquel Iceta, no aparece reflejada en la programación actual. En su misiva, el presidente autonómico también hace referencia a la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso el 11 de noviembre de 2025, que respalda la presencia permanente y específica del Prado en Ávila.

El presidente reclama al Ministerio que elabore un convenio a tres bandas con la Junta y el Museo del Prado, de modo que la futura Sala Prado en Ávila pueda albergar obras de alto nivel del museo y préstamos nacionales e internacionales que aseguren un programa expositivo de calidad.

Costes asumidos por la Junta

Fernández Mañueco subraya que la Junta de Castilla y León asumirá los costes de gestión del Museo en el Palacio de los Águila, con el objetivo de consolidar un espacio cultural singular y de proyección para Ávila y la región. El Ejecutivo autonómico entregó en junio de 2024 el programa museográfico al Ministerio, cumpliendo así con los compromisos adquiridos.

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El presidente concluye su carta apelando a la responsabilidad del Ministerio de Cultura para garantizar que el proyecto avance y se tomen decisiones lo antes posible, ante la preocupación generada en Ávila y en la comunidad autónoma.

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