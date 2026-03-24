Wilton y Wapa ya pisan Palencia: el lince ibérico se abre camino en el Cerrato

La pareja de linces ibéricos Wilton y Wapa ya se encuentra en el cercón de Astudillo (Palencia), en un espacio controlado previo a la suelta, y se suman a los seis que habitan la zona desde el año pasado y a los cuatro que se han soltado este año en el Cerrato palentino. Y la zona es buena, porque el porcentaje de adaptación está por encima del 25%, que suele ser lo habitual.

Wilton es un macho procedente del centro de cría en cautividad de La Olivilla (Andalucía), y Wapa, una hembra llegada gracias a la colaboración entre comunidades. Dos historias distintas que ahora se cruzan en Palencia, en un territorio que empieza a convertirse en hogar. Ambos ejemplares iniciarán su fase de adaptación previa a la liberación definitiva en el medio natural.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a alumnos de un colegio de la zona, alcaldes, vecinos y titulares de cotos implicados.

Con ellos, ya son varios los linces que refuerzan la población en la zona. En lo que va de 2026 se han liberado cuatro ejemplares más (Weep, Woofer, Whitney y Wendolin) y el objetivo es alcanzar al menos once a lo largo del año. Una cifra que consolida el ritmo de trabajo iniciado en 2025.

Dos hembras preñadas

Sin embargo, el camino no está exento de dificultades. De los once linces liberados el pasado año, seis siguen con vida. Los atropellos siguen siendo el principal enemigo. Aun así, la tasa de supervivencia se mantiene en torno al 55%, dentro de lo previsto, según ha detallado Suárez-Quiñones.

Y entre los motivos para el optimismo hay uno especialmente significativo: los animales no se marchan. Apenas uno de los liberados en 2025 ha abandonado el territorio. El resto permanece, se adapta, explora… y empieza a hacer suyo el paisaje.

El consejero también ha avanzado que dos de las hembras liberadas en 2025 se encuentran preñadas y en un avanzado estado de gestación, esperando que se produzcan los partos en los próximos días, tal y como se desprende del trabajo de seguimiento del equipo del proyecto (agentes medioambientales, personal de campo de Fundación Patrimonio Natural y de CBD Hábitat).

"El riesgo de llegar a término es complicado y es alto por ser primerizas, pero esta situación pone de manifiesto cómo se empieza a mover el establecimiento seguro de esta población, de este territorio, y creo que es una buena noticia para Castilla y León", ha apuntado Suárez-Quiñones.