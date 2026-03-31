Acusan al candidato de Sánchez en Castilla y León de "autoritarismo" y de falta de democracia

El alcalde de Soria y secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, afronta sus últimos días en el ayuntamiento antes de convertirse en procurador de las Cortes de Castilla y León después de las elecciones que tuvieron lugar este mes de marzo. Martínez se marcha con un conflicto laboral que viene de once años atrás en su consistorio. Los sindicatos le acusan de "autoritarismo" y de falta de democracia al mantener la negociación colectiva "bloqueada".

El último enfrentamiento entre el ayuntamiento y los sindicatos se produjo la pasada semana cuando USO propuso grabar una de las comisiones para así "garantizar la fidelidad de lo acordado". El socialista Martínez se negó y suspendió el encuentro. "El Ayuntamiento de Soria volvió a dar un espectáculo de autoritarismo y falta de compromiso democrático", denuncia la organización en un comunicado.

En el mismo documento, señala que "el esperpento llegó a su culmen" cuando uno de los concejales se negó a que sus palabras quedaran registradas. "Presumimos que a sabiendas de que así resulta mucho más sencillo cocinar las actas, en ausencia de funcionarios de carrera", reza. USO denuncia que el Ayuntamiento de Martínez "se niega a sentarse si hay luz y taquígrafos" y considera "intolerable" que se le acuse de bloquear las reuniones por defender ese derecho.

Del mismo modo, USO informa de que la comisión que se suspendió no era una más, sino la de Seguridad y Salud, que no se convocaba desde diciembre y en la que debían abordarse cuestiones urgentes. Entre ellas, cita la falta de evaluación de riesgos en determinados puestos de trabajo, la ausencia de un plan de emergencias en edificios municipales o retrasos en la vigilancia de la salud de los empleados.

La organización también recuerda que en 2025 este órgano solo se reunió en dos ocasiones, pese a existir la obligación de hacerlo de forma trimestral, y alerta de que esta dejadez afecta directamente a las condiciones laborales de la plantilla.

En total, el sindicato cifra en cinco las reuniones suspendidas en los últimos meses en distintos órganos -comisiones paritarias, de Seguridad y Salud y mesas de negociación- y defiende que la responsabilidad del bloqueo es "única y exclusivamente" de los socialistas.

"Cinismo más descarado"

En sus últimas líneas, el comunicado señala directamente al todavía alcalde socialista, Carlos Martínez, al que acusan de tener doble rasero. "Mientras el todavía alcalde ejerce en Valladolid el cinismo más descarado, el Ayuntamiento presidido por Martínez utiliza la excusa del registro sindical de estas reuniones para camuflar su nefasta gestión en prevención de riesgos, en cumplimiento del convenio y de sus obligaciones legales en materia laboral", y remata su crítica con una expresión igualmente contundente: "consejos vendo que 'pa' mí no tengo", concluye USO.

No es la primera polémica que envuelve a Carlos Martínez. El año pasado, el candidato de Pedro Sánchez en Castilla y León se subió en una especie de Papamóvil para bendecir a los vecinos con la escobilla del váter.