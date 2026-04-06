La Guardia Civil detiene a un empleado por estafar 100.000 euros a su empresa en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha asestado un nuevo golpe contra el fraude y los delitos contra el patrimonio en la provincia al desarticular una trama de robo sistemático de combustible. En el marco de la denominada operación Gasoilza, los agentes han procedido a la detención de un trabajador perteneciente a una importante compañía de transporte de mercancías de ámbito internacional. Se le acusa de ser el presunto autor de un delito de estafa continuada, cuyo perjuicio económico para la empresa asciende a la nada desdeñable cifra de 100.000 euros.

Las pesquisas que han permitido este arresto comenzaron el pasado mes de octubre. Fue en ese momento cuando el representante legal de la corporación afectada decidió dar el paso de interponer una denuncia formal ante el Instituto Armado. En su declaración, expuso que los responsables de contabilidad y control de flota habían detectado "multitud de repostajes" irregulares. Estos cargos se realizaban sistemáticamente en una estación de servicio ubicada en una localidad de la provincia de Valladolid y se facturaban a distintos vehículos de la compañía.

El hilo del que tirar para destapar la estafa fue proporcionado por la propia empresa de transportes tras llevar a cabo una exhaustiva auditoría interna. Los datos obtenidos a través de los sistemas de geolocalización de los camiones revelaron incoherencias insalvables. Según el cruce de información, en los momentos exactos en los que supuestamente se estaban llenando los depósitos en el surtidor vallisoletano, los vehículos implicados no se encontraban físicamente en dicho emplazamiento. De hecho, los informes de posicionamiento demostraban que los camiones operaban en otras ciudades o, en los casos más flagrantes, permanecían inmovilizados y averiados en talleres mecánicos.

Con estos indicios sobre la mesa, la Guardia Civil asumió la investigación y desplegó diversas técnicas de averiguación para identificar al responsable del desfalco. Los agentes centraron gran parte de su labor en el minucioso visionado de las cámaras de videovigilancia de la estación de servicio afectada. Asimismo, procedieron a la extracción, cotejo y análisis detallado de toda la información telemática arrojada por los equipos GPS que la empresa tenía instalados por seguridad en sus propios vehículos.

El cerco policial se estrechó de manera definitiva gracias a los operativos de vigilancia encubierta establecidos en el entorno de la gasolinera bajo sospecha. Durante uno de estos dispositivos, los agentes lograron sorprender in fraganti al sospechoso. El trabajador fue interceptado justo cuando se encontraba realizando repostajes fraudulentos para llenar dos grandes bidones, con una capacidad de 1.000 litros cada uno, que escondía en el interior de una furgoneta de su propiedad. Este hallazgo propició su inmediata detención.

Una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales que documentan la operativa criminal y cuantifican la estafa, la Guardia Civil puso el atestado en manos del Juzgado de Guardia de Valladolid. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que tras evaluar el caso y tomarle declaración, decretó su puesta en libertad con cargos a la espera de que se celebre el pertinente proceso penal.