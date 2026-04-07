Castilla y León pide ayuda para cazar a los pirómanos tras registrar 80 incendios en León

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha aprovechado un acto público celebrado en Valladolid para hacer un llamamiento urgente a la sociedad. El responsable autonómico ha solicitado encarecidamente la colaboración ciudadana para identificar a los culpables de la ola de fuegos que asola la región, revelando que desde el inicio del año se han registrado un total de 80 fuegos únicamente en la provincia de León.

Durante sus declaraciones ante los medios de comunicación, el titular de la cartera medioambiental se ha referido de manera específica al último suceso reportado en la localidad leonesa de Busdongo de Arbas. Al respecto, Suárez-Quiñones ha lamentado profundamente la situación y ha confirmado que, al igual que este último episodio, la inmensa mayoría de estos incidentes no son fortuitos. Según sus propias palabras, "gran parte" de los "80 incendios forestales" contabilizados en territorio leonés a lo largo de estos meses han sido "provocados" por la mano del hombre, lo que refleja una grave amenaza para los ecosistemas.

En este sentido, el dirigente regional ha querido recordar los estragos sufridos durante la pasada campaña estival para apelar a la conciencia de los infractores. "No sé si les pareció poco lo que sufrimos el año 25, en agosto, para que haya personas que sigan intentando atacar el medio natural y poniendo en riesgo a las personas", ha criticado el consejero. Con esta rotunda afirmación, ha querido poner de manifiesto la enorme irresponsabilidad que supone prender fuego al monte en un contexto de sequía, haciendo al mismo tiempo una clara llamada a la responsabilidad cívica.

Las autoridades competentes insisten en que la ayuda de los vecinos resulta fundamental para estrechar el cerco sobre los pirómanos. Por ello, desde el Ejecutivo autonómico se solicita máxima cooperación para denunciar cualquier actitud sospechosa ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Suárez-Quiñones ha querido dar por zanjada su intervención con un mensaje directo a los responsables de estos actos vandálicos, a quienes ha exigido abandonar estas prácticas destructivas. "Y desde luego pedir algo de sensatez a estas personas que ponen en riesgo nuestro patrimonio, la integridad y la vida de las personas", sentenció el consejero.

Cabe recordar que el delito de incendio forestal conlleva severas penas en el Código Penal español, dadas las catastróficas consecuencias que puede desencadenar tanto a nivel medioambiental como humano. La provincia de León, que alberga una gran riqueza de biodiversidad y extensas masas boscosas, es tradicionalmente una de las zonas más castigadas por la actividad incendiaria en la comunidad. Por este motivo, el Gobierno regional mantiene activos los protocolos de vigilancia y trabaja en coordinación con las brigadas forestales para tratar de mitigar el impacto de unos siniestros que, año tras año, suponen un enorme desgaste para las arcas públicas y el patrimonio natural.