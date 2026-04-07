El autobús gratuito de Castilla y León supera los nueve millones de viajes y suma 700.000 usuarios

Moverse en autobús por Castilla y León es gratuito para cualquier persona empadronada en la Comunidad. Lo es desde que la Junta puso en marcha 'Buscyl', un sistema de transporte colectivo que opera en 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas repartidas por las nueve provincias. Y los datos demuestran que los ciudadanos lo han hecho suyo: el servicio acaba de alcanzar los 700.000 usuarios y supera ya los nueve millones de viajes gratuitos realizados.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó durante la entrega de la tarjeta número 700.000, que el éxito del sistema va mucho más allá de las cifras. 'Buscyl' está mejorando la movilidad de miles de personas, de manera que se ha facilitado el acceso a los servicios públicos y generando un ahorro real para las familias en un contexto marcado por la inflación. Al mismo tiempo, contribuye a reducir el número de vehículos en circulación y refuerza la cohesión territorial en una comunidad donde la dispersión geográfica es una realidad cotidiana. Así, esta medida es uno de los principales instrumentos para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas en Castilla y León.

Fernández Mañueco subrayó que el éxito de 'Buscyl' es un ejemplo más de que Castilla y León se ha convertido en un referente nacional en la gestión eficaz de los servicios públicos, y reafirmó el compromiso de Gobierno autonómico con políticas que garanticen la igualdad de oportunidades.

Refuerzo del transporte

El impacto del servicio es especialmente visible en provincias como Segovia, donde se han emitido alrededor de 43.000 tarjetas y se acumulan casi 600.000 viajes gratuitos. En municipios como Valverde del Majano, ya son 370 los vecinos que utilizan el servicio con regularidad.

La Junta continúa apostando por este modelo. La semana pasada aprobó un refuerzo de cinco millones de euros para ampliar la frecuencia en las rutas con mayor demanda y compensar el encarecimiento de los carburantes, que está llevando a más ciudadanos a optar por el transporte colectivo frente al vehículo privado.

Con 700.000 tarjetas emitidas y millones de desplazamientos realizados, 'Buscyl' se ha consolidado como uno de los servicios públicos más valorados de Castilla y León y como un instrumento eficaz para fijar población, vertebrar el territorio y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan acceso a las mismas oportunidades.