Salamanca transformará la Casa de la Juventud de Garrido en un centro de innovación tecnológica

El Ayuntamiento de Salamanca convertirá la actual Casa de la Juventud del barrio de Garrido en el Centro de Innovación Juvenil, un nuevo espacio orientado a la formación tecnológica, el emprendimiento y la participación juvenil. El proyecto se integrará en la red municipal Salamanca Tech y contará con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este martes el proyecto, que supondrá la creación del sexto espacio tecnológico de la ciudad, junto a otras infraestructuras como el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica o la incubadora biosanitaria ABIOINNOVA.

El nuevo centro tendrá como finalidad impulsar la innovación, la creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes, además de mejorar su empleabilidad mediante formación tecnológica. También buscará fomentar hábitos de vida saludables y promover la participación activa de asociaciones juveniles.

Según ha señalado el alcalde, el proyecto pretende consolidarse como un "punto de referencia para la creación de empresas, la atracción de talento y la generación de oportunidades de empleo". Además, ha subrayado que la transformación no implicará la pérdida del actual uso del espacio, sino su modernización y ampliación.

El centro se ubicará junto al futuro Distrito Tecnológico, lo que permitirá una relación directa con otras iniciativas vinculadas a la innovación en la ciudad.

Nuevos espacios y formación tecnológica

El Centro de Innovación Juvenil contará con diferentes áreas especializadas. Entre ellas, destaca una zona de formación y capacitación digital, donde se impartirán contenidos prácticos orientados a las competencias tecnológicas demandadas en el mercado laboral.

También se habilitará una Factoría de Ideas o espacio de coworking juvenil, diseñado para facilitar el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos emprendedores.

Otro de los elementos principales será el espacio dedicado al metaverso, equipado con tecnología de realidad virtual, aumentada y extendida. En este entorno se desarrollarán actividades formativas y proyectos vinculados a las tecnologías emergentes.

La instalación incluirá además una sala multimedia para la creación de contenidos audiovisuales, como vídeo, podcast o diseño digital, con herramientas profesionales y formación específica en estas áreas.

Apoyo al tejido asociativo y al comercio local

El proyecto contempla la mejora y ampliación de los espacios destinados a asociaciones juveniles, donde podrán organizar actividades, talleres y reuniones. En estos espacios también se impartirá formación en liderazgo y gestión de proyectos.

Asimismo, el centro desarrollará el programa 'Comercio con futuro', orientado a impulsar la innovación en el comercio de proximidad. A través de mentorías y formación en marketing digital y comercio electrónico, se buscará favorecer el relevo generacional en el sector.

En la ampliación del edificio se construirá un auditorio polivalente para conferencias, presentaciones y eventos, preparado para retransmisiones en directo y actividades vinculadas a la innovación y la tecnología.

El proyecto también incluye la creación de zonas deportivas y espacios al aire libre, con instalaciones como áreas de calistenia, circuitos de parkour y zonas verdes.

Financiación europea y desarrollo urbano

La actuación cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de un año. Forma parte del proyecto 'CoNEcta Salamanca', integrado en el Plan de Actuación Integrado 'Europa transforma nuestros barrios'.

Este plan se desarrolla en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que suman más de 33.500 habitantes, y tiene como objetivo impulsar la transformación urbana, social y económica de estas zonas.

El conjunto del programa 'CoNEcta Salamanca' dispone de un presupuesto de 15,2 millones de euros, financiado en un 60% por fondos FEDER, destinados a fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión territorial.