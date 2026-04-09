Guerra total en el PSOE de León: "Si necesita que le abramos la puerta, se la abrimos"

La situación dentro del PSOE de León atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que durante un tiempo parecía un pulso interno más o menos contenido ha terminado por convertirse en un choque abierto entre el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y el secretario provincial del partido, Javier Alfonso Cendón.

Ambos dirigentes han decidido trasladar sus diferencias al espacio público, intensificando el tono de sus declaraciones con el paso de los días. El conflicto más reciente está en la posibilidad, planteada por Javier Alfonso Cendón, de buscar un candidato alternativo a Diez de cara a las próximas elecciones municipales.

El actual alcalde, que ya suma dos mandatos, ha respondido recordando que la convocatoria de primarias dependería del apoyo de al menos la mitad de la agrupación local.Lejos de rebajar el tono, el líder provincial ha ido más allá al insinuar la salida de Diez del partido: "Si necesita que se la abramos –la puerta–, se la abrimos".

Las críticas por la relación con la Junta

Uno de los principales reproches hacia el alcalde tiene que ver con su relación institucional con la Junta de Castilla y León, presidida por el popular Alfonso Fernández Mañueco. Desde la dirección provincial consideran que esa cercanía proyecta una imagen contradictoria con la línea del partido.

Diez, sin embargo, defiende esa cooperación institucional como una obligación de su cargo. "Mi misión es trabajar por los leoneses y, donde él ve convivencia, lo que hay son acuerdos para mejorar nuestros colegios, el transporte público, el Parque Tecnológico u otras muchas cuestiones para las que estamos trabajando junto con la Junta de Castilla y León, así que bendita sea la convivencia", ha afirmado.

El enfrentamiento ha ido subiendo de intensidad hasta derivar en ataques personales. El alcalde ha llegado a definir a Cendón como "un hombre que tiene serios complejos y frustraciones". Además de lanzar una acusación al señalar que "lo más que se conoce del secretario general provincial es su connivencia con Santos Cerdán, con Koldo García y con José Luis Ábalos".

Cendón no ha tardado en responder acusando al alcalde de actuar sin argumentos: "Cuando faltan los argumentos, aparece el barro, y en eso cada vez se parece más a la derecha y a la extrema derecha". El dirigente provincial también ha reprochado a Diez su papel dentro del partido, cuestionando su implicación en campañas y su gestión: "No puede explicar su ausencia en la campaña electoral, ni justificar que haya tenido secuestrados los recursos de la Agrupación al servicio de su interés personal".

Además, ha insistido en que el alcalde evita criticar a la Junta, algo que considera incoherente con la posición socialista: "Lo que nunca hace es alzar la voz frente a la nefasta gestión de la Junta de Castilla y León".