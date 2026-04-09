Investigan por homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción número 1 de Burgos ha dado un paso decisivo en la investigación sobre una grave negligencia al incoar diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia. Este procedimiento judicial se abre para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos.

El origen de esta investigación penal se sitúa en un error en la preparación de un fármaco destinado a enfermos de cáncer. Según los primeros datos aportados durante la fase preliminar, el fallo técnico en la disolución del medicamento provocó que los afectados recibieran una dosis seis veces mayor a la estrictamente dictada por los especialistas médicos. La sobreexposición a este tipo de tratamientos resulta extremadamente peligrosa dado el estrecho margen terapéutico que poseen, lo que desencadenó el fatal desenlace.

La decisión del juzgado se produce después de que la Fiscalía Provincial de Burgos solicitara formalmente el pasado mes de marzo la apertura de este cauce de investigación. El Ministerio Público actuó motivado por las denuncias presentadas tanto por la asociación del Defensor del Paciente como por dos de los perjudicados directos por esta supuesta negligencia médica. Estas denuncias iniciales propiciaron que la propia Fiscalía abriera diligencias preprocesales para recopilar los primeros indicios de criminalidad.

Cinco personas afectadas

En total, el exceso de concentración farmacológica en el medicamento afectó a cinco personas, de las que dos perdieron la vida y dejó a otros tres pacientes aquejados por las severas secuelas de la sobredosis. La administración de la sustancia alterada tuvo lugar a finales del mes de diciembre del pasado año, en unas fechas que resultaron críticas para los enfermos sometidos a estos tratamientos oncológicos de alta precisión.

Pese a que el incidente se produjo en los últimos días del año, la dirección del complejo asistencial no reconoció públicamente los hechos hasta el mes de enero. Este retraso en la comunicación institucional y la gravedad de los hechos han sido determinantes para que el caso escale a la jurisdicción penal. Ahora, la fase de instrucción judicial tendrá que determinar de forma minuciosa la cadena de mando y las responsabilidades concretas dentro del servicio de farmacia del centro.

Asimismo, las autoridades judiciales tendrán la compleja tarea de evaluar exhaustivamente si los profesionales sanitarios implicados omitieron los protocolos de seguridad básicos y exigibles en cualquier administración de quimioterapia. La investigación buscará aclarar cómo pudo fallar el sistema de doble control que habitualmente rige la dispensación de sustancias tan críticas en la sanidad pública, con el objetivo de dirimir responsabilidades penales y dar las respuestas necesarias a las familias de los fallecidos.