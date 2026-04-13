Después de 19 años al frente del Ayuntamiento de Soria, Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Soria, ha puesto fin a su trayectoria municipal y pone rumbo a las Cortes de la comunidad.

Lo ha hecho tras el pleno extraordinario que se ha celebrado este lunes, cuando el socialista ha renunciado a su acta de concejal y al bastón de mando de esta capital castellanoleonesa. Un acto en el que ha puesto en valor la política local y ha afirmado que "le duele desprenderse de una pasión".

Atrás deja Martínez una etapa que inició en 2007 y que ha estado marcada por su gobierno durante cinco legislaturas consecutivas, cuatro de ellas además con mayoría absoluta, de ahí que no haya podido ocultar la emoción durante las breves palabras que ha dirigido a sus vecinos, a sus compañeros de la corporación municipal y a los trabajadores del Ayuntamiento. "Cuesta hablar en momentos como este", ha dicho, "no tanto porque no haya cosas que decir, sino porque las palabras no llegan a expresar lo que siento".

Hoy doy un paso al lado y duele. Me quedo como un soriano más, siendo parte de una ciudad que me lo ha dado todo. Cierro una etapa y una responsabilidad como alcalde de Soria, pero sigo siendo el mismo.@Ayto_Soria pic.twitter.com/amMQ5OsC8n — Carlos Martínez Mínguez / ❤️ (@cmmsoria) April 13, 2026

Una forma de "servir y vivir"

Esta despedida no es solo "la despedida de un cargo", ha dicho Martínez, sino la despedida de una forma de "servir y vivir". Ha asegurado también que Soria será parte esencial de su vida por todo lo vivido desde que asumió el cargo de alcalde con vértigo y esperanza por un deseo de cambio.

Ha defendido también que "hacer ciudad, que Soria fuera oída y atendida, que no fuera ni más ni menos que nadie" ha sido lo que siempre ha intentado, al tiempo que ha subrayado que lo ha hecho con la humildad y la honestidad que aprendió de sus padres. De hecho, ha tenido una mención especial para su padre fallecido, Víctor Martínez Chicote. Ha subrayado Martínez que "la política no es solo gestión, sino también una forma de comportarse y de ser, algo muy importante como para dejarla en manos de los que la degradan".

Sobre la ciudad que ha dirigido durante dos décadas, ha dicho Martínez que la Soria actual es resultado de su gente, de una ciudadanía "exigente y honesta, plural, diversa y abierta", que le ha hecho aprender a asumir también las críticas, "duras y necesarias".

Además de a la ciudadanía en general, ha dado gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento por su esfuerzo y por su profesionalidad, y se ha acordado también de su equipo tanto en esta legislatura como en las cuatro anteriores, "porque cuando la discrepancia es honesta, mejora la democracia", ha dicho.

Ha recibido un largo aplauso

Terminado su discurso, la sala al completo se ha levantado para ofrecer un largo aplauso al ya exalcalde que más tiempo ha estado al frente de la ciudad de Soria desde la instauración de la democracia.

Ahora Martínez abre una nueva etapa en las Cortes de Castilla y León donde ocupará el cargo de líder de la oposición.