El hub tecnológico que el Gobierno ignora: Salamanca crece un 44% en empleo tech sin un euro del Estado

Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca y coordinador del proyecto Salamanca Tech, presenta la tercera edición del Salamanca Tech Summit —que se celebra del 15 al 17 de abril—, el evento central de una iniciativa que ha convertido a la ciudad del Tormes en referente nacional de innovación y economía del conocimiento.

Salamanca ha dado, en apenas tres años, un salto cualitativo que sus propios impulsores califican de histórico. Cuando en 2023 se lanzaba la primera edición del Salamanca Tech Summit, la ciudad era un proyecto; hoy es una realidad consolidada. Pedro Martínez Córdoba lo resume sin ambages: "en 2023 hablábamos de potencial; hoy hablamos de realidad".

Los números respaldan esa afirmación: según datos de la Fundación COTEC, el empleo tecnológico ha crecido un 44% desde 2015, situando a Salamanca entre las tres ciudades españolas con mayor porcentaje de empleo en investigación y desarrollo. Además, han surgido empresas directamente vinculadas al ecosistema de innovación impulsado por el Ayuntamiento, y las dos ediciones anteriores del Summit ya han actuado como catalizador de alianzas, inversiones y empleo tecnológico estable.

Un argumento diferencial frente a Madrid, Barcelona o Málaga

La pregunta sobre cómo compite Salamanca con ecosistemas que llevan décadas de ventaja recibe una respuesta directa: no compitiendo en tamaño, sino en especialización. "Contamos con una de las mejores universidades de Europa, un ecosistema ágil y cercano, costes competitivos y una apuesta pública decidida por la innovación", apunta Martínez Córdoba. Atraer y fidelizar talento con esa propuesta diferencial es, a su juicio, la verdadera ventaja competitiva de Salamanca frente a los grandes hubs metropolitanos.

La trayectoria del propio Martínez Córdoba ilustra el modelo que defiende: llegó a Salamanca como investigador, se quedó, y hoy compagina su cargo municipal con la docencia en Economía Financiera en la Universidad. Para hablar del poder de atracción de la ciudad recurre a Unamuno —"Salamanca abrió mi mente a la luz y mi corazón al aire de la vida"—, pero también a datos concretos: "Un ingeniero de 28 años que busque un desarrollo profesional, intelectual, personal y familiar encontrará en Salamanca la ciudad perfecta".

Sin apoyo del Gobierno central: "Nos ponen palos en las ruedas"

El tono cambia cuando se aborda la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de no haber aportado "ni un euro" al Salamanca Tech Summit. Desde el consistorio denuncian una "política que castiga deliberadamente a Salamanca", cuyo ejemplo más reciente es la supresión de la conexión directa por tren con Barcelona: "Mientras se concentran recursos en unos pocos territorios, se aísla a otros".

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, no piensan resignarse. "Vamos a plantar cara y a defender el futuro de Salamanca con hechos, aunque el gobierno de España solo ponga palos en las ruedas. Salamanca es más fuerte y así lo está demostrando", zanja Martínez Córdoba.

La cofundación del Summit por parte de la Universidad de Salamanca descansa en una complementariedad de roles clara: "La Universidad aporta conocimiento, talento, investigación; el Ayuntamiento, visión estratégica, capacidad de gestión, conexión con el tejido empresarial". Ambas instituciones van, subraya el concejal de Promoción Económica, "todas a una": una alianza público-académica que describe como "eficaz y moderna".

Pedro Martínez Córdoba

Virofend Therapeutics, nacida directamente de la primera edición, cuenta ya con 15 empleos directos y otros tantos indirectos, frente a los siete con que arrancó; STEMIA es otra iniciativa surgida del mismo ecosistema. Martínez Córdoba prefiere, sin embargo, no fijar una cifra mínima de éxitos: "No se trata de una cifra concreta, sino de una dinámica sostenida", un "flujo constante de ideas que se transforman en empresas, empleo y oportunidades".

Ciberseguridad, IA, computación cuántica y biotecnología: diversidad como estrategia

El programa de la tercera edición —ciberseguridad, inteligencia artificial generativa, computación cuántica y biotecnología— no refleja dispersión, sino visión estratégica. "La innovación real nace en la intersección de disciplinas", argumenta el concejal, quien defiende que Salamanca cuenta con el talento, las universidades y las empresas necesarias para trabajar en todos esos ámbitos a la vez. La apuesta es por un ecosistema capaz de anticiparse a los grandes retos tecnológicos: la diversidad, en ese marco, no diluye, articula.

Entre los ponentes confirmados figuran nombres con más de diez millones de seguidores —Emilio Duró, Gemma Mengual, Raúl Ordoñez—, una elección que el concejal defiende sin complejos: "De nada sirve construir infraestructuras y planes de desarrollo si luego no son conocidos por el público objetivo". Visibilidad e industria no se excluyen; según Martínez Córdoba, se refuerzan.

Cuando se le pide que concrete el barómetro del éxito, Martínez Córdoba descarta audiencias y cobertura mediática. "El éxito real se medirá en hechos: nuevas empresas creadas, proyectos que se queden en Salamanca, empleo tecnológico generado y acuerdos firmados". Virofend Therapeutics y STEMIA marcan el listón. La fórmula es rotunda: "Salamanca Tech es éxito cuando transforma contactos en oportunidades y oportunidades en desarrollo real".

La visión a diez años parte de un cambio de paradigma: que un joven graduado en Salamanca en 2035 no tenga que elegir entre su ciudad y su carrera. "Salamanca será una ciudad donde el talento joven no solo se quedará, sino que vendrá para desarrollar sus proyectos", vaticina. El horizonte que dibuja combina empleo tecnológico estable y calidad de vida: poder "desarrollar una carrera internacional sin renunciar a su país".