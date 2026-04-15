Mañueco destaca que el sector tecnológico genera el 6% del empleo en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el peso del sector tecnológico en la Comunidad durante la inauguración de la tercera edición del 'Salamanca Tech Summit', donde ha subrayado su papel en el empleo, la innovación y la retención de talento joven. Según los datos expuestos, este sector genera cerca del 6% del empleo total en la región.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reiterado el objetivo de convertir Castilla y León en un polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa, apoyado en la colaboración institucional y en la apuesta por la innovación como motor de crecimiento económico y competitividad.

Impulso al sector tecnológico y empleo cualificado

Fernández Mañueco ha señalado que la estrategia del Gobierno autonómico pasa por seguir reforzando un modelo productivo basado en el conocimiento, con especial atención a las profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En este contexto, ha apuntado como objetivo la creación de 2.000 puestos de trabajo adicionales al año vinculados al ámbito tecnológico.

El presidente ha vinculado este crecimiento a la consolidación de Castilla y León como un territorio de empleo especializado y de calidad, en el que la innovación actúe como palanca para la transformación de los sectores económicos y los servicios públicos.

Incremento de la inversión en innovación

En materia de financiación, el Ejecutivo autonómico ha avanzado su intención de incrementar en un 15% las inversiones en programas de innovación y tecnología, aplicadas a todos los sectores económicos y también a los servicios públicos.

Esta medida se enmarca en la estrategia de atracción y retención de talento, así como en el objetivo de fortalecer la competitividad empresarial y facilitar el desarrollo de proyectos tecnológicos en la Comunidad.

Indicadores de innovación y posición de Castilla y León

El presidente autonómico ha destacado varios indicadores que sitúan a Castilla y León en posiciones relevantes dentro del ámbito de la innovación. Entre 2018 y 2025, la Comunidad ha sido la primera en progreso dentro del Índice Regional de Innovación Europea.

Asimismo, ha señalado que ocupa la primera posición en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocios, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y se sitúa dentro del Top 5 nacional en gasto interno en investigación y desarrollo sobre el PIB.

Estos datos, según lo expuesto, reflejan la evolución del ecosistema innovador regional y su consolidación en el entorno nacional y europeo.

Distrito tecnológico en Salamanca y colaboración institucional

Durante el acto, Fernández Mañueco ha recordado la colaboración entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca para el desarrollo de un nuevo distrito tecnológico empresarial en la capital salmantina.

Este espacio está concebido como un entorno urbano destinado a acoger iniciativas vinculadas a la ciencia, la investigación y la tecnología, con el objetivo de generar un ecosistema de innovación, emprendimiento y empleo cualificado.

Este proyecto se integra en una estrategia iniciada hace cuatro años, que ha incorporado otras iniciativas como la incubadora ABIOINNOVA, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro Tormes Plus o el Puerto Seco de Salamanca con su plataforma logística intermodal.

Sistema educativo y atracción de talento

En el ámbito educativo, el presidente autonómico ha defendido el papel del sistema educativo de Castilla y León, al que ha calificado como el mejor de España y uno de los diez mejores del mundo, según ha señalado.

También ha subrayado la posición de la Comunidad como la segunda con mayor capacidad de atracción de estudiantes de grado, la tercera en estudiantes de máster y la tercera en retención de talento, de acuerdo con datos de la Fundación COTEC.

Estos indicadores, ha añadido, refuerzan el objetivo de consolidar un entorno favorable para la formación, la innovación y la incorporación de talento al tejido productivo regional.