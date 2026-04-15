Un preso incendia su celda y manda al hospital a cuatro funcionarios en la cárcel de León

Nueva agresión a funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Esta vez ha sido en la cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), donde un preso ha agredido a cuatro trabajadores después de haber incendiado el colchón de su celda. Con este nuevo incidente ya son once los funcionarios atacados en esta prisión en lo que va de año.

Los hechos sucedieron este martes cuando el hombre prendió fuego al colchón de su celda y, una vez controlada la situación y garantizada su integridad, golpeó a cuatro trabajadores que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del centro penitenciario y posteriormente en hospitales de León por la gravedad de las lesiones, según ha explicado el sindicato Acaip, mayoritario en el ámbito penitenciario.

Para el sindicato de prisiones esta violencia "ya no es algo puntual". En lo que va de año son once los trabajadores agredidos en el Centro Penitenciario de León con peleas, incidentes y agresiones que "se repiten prácticamente a diario".

Masificación en la cárcel

El incidente tuvo lugar en el módulo 1, donde conviven más de 100 internos en un espacio habilitado para 72, una situación de masificación "insostenible" que, según ha advertido Acaip, incrementa la tensión y multiplica los riesgos.

En este sentido, el sindicato ha alertado de que la prisión de León ha pasado de albergar 840 internos a superar los 1.100 en poco más de un año, lo que supone un aumento del 32 por ciento de la población reclusa. Para Acaip esta situación hace "cada vez más difícil" desarrollar el trabajo "con unas mínimas garantías de seguridad".

Además, Acaip ha señalado que los últimos sucesos registrados "no son hechos aislados", sino que son el resultado directo del "deterioro de la seguridad e de la falta de medios" y ha advertido de que las consecuencias pueden ser "todavía más graves" si no se adoptan medidas "urgentes y eficaces".