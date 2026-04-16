El Gordo de Villamanín acaba en los juzgados: denuncian el reparto de participaciones sin validar

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha informado de la presentación de una denuncia penal relacionada con el reparto del Gordo de Navidad en la localidad, tras la detección de papeletas no validadas en el número premiado.

Según ha comunicado la organización, existe "una reclamación formal" por la vía penal interpuesta por los propietarios de tres papeletas que no fueron registradas correctamente. Estas personas no han aceptado la quita acordada entre los beneficiados para compensar a los afectados por la incidencia.

El conflicto se originó después de que un número vendido en el municipio resultara premiado en el sorteo extraordinario, pero se detectara que algunas participaciones carecían de validación. Ante la situación, los implicados alcanzaron un acuerdo para redistribuir parte del premio, aunque dejaron abierta la posibilidad de acudir a la justicia.

La Comisión ha señalado que la denuncia "está siendo gestionada por el despacho de abogados" encargado del caso y que su tramitación seguirá los cauces legales establecidos. El importe correspondiente a las papeletas validadas ya ha sido distribuido entre los premiados. En concreto, cada participación ha recibido 59.400 euros, incluyendo a quienes inicialmente no tenían su volante validado y que ahora reclaman.

En total, se han abonado 446 papeletas, de manera que solo ha quedado una pendiente de pago. Además, la Comisión ha explicado que seis papeletas no se adhirieron al convenio planteado inicialmente.

En estos casos, según detalla el comunicado, se les ha abonado el mismo importe que al resto, aunque sus titulares se han reservado el derecho a emprender acciones legales contra la asociación.

Presunta estafa

La organización también ha informado de la detección de dos intentos de presunta estafa mediante papeletas cuya autenticidad no ha podido verificarse. Ambos casos los analizan desde el despacho Gómez Gallardo Abogados, al que la Comisión ha confiado la gestión jurídica del proceso.

Este análisis forma parte de la revisión global del procedimiento tras la polémica surgida con las participaciones no validadas. La Comisión de Fiestas ha destacado el desarrollo del proceso de pago, que califica como un "gran éxito sin incidencias", y ha agradecido la colaboración de la entidad bancaria Abanca en la coordinación de los abonos.

Actualmente, se trabaja en la liquidación final de cuentas, que incluye la contabilización de gastos, la provisión de impuestos y el cierre económico del proceso. Una vez completado, se remitirá a cada participante un desglose detallado.

Asimismo, los responsables han indicado que asumirán con sus propios premios las posibles consecuencias derivadas de las reclamaciones, con el objetivo de evitar cualquier impacto en las cuentas de la asociación y en los importes repartidos.