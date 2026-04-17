Salamanca recibe el certificado como destino internacional para nómadas digitales en un Summit con cifras récord

El Ayuntamiento de Salamanca ha recibido hoy la primera certificación ‘Global destination for digital normads’ otorgada por OCA Global, una entidad acreditadora de reconocido prestigio nacional e internacional. Se trata de un distintivo que cuenta con un esquema de evaluación exigente, riguroso, independiente y basado en métricas objetivas, que acredita la capacidad real de una ciudad para ofrecer un entorno óptimo al trabajo remoto internacional.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido la acreditación de manos de Rafael González, responsable de explotación zona centro de OCA Global, y de la delegada en Castilla y León de OCA Global, Patricia Gálvez, y ha destacado que este reconocimiento "no llega por casualidad". "Llevamos años trabajando con una idea muy clara: que la ciudad tenía que abrir nuevas oportunidades ligadas al conocimiento, a la ciencia, a la innovación y a la tecnología", ha señalado. El primer edil ha recalcado que Salamanca tiene un "contexto idóneo" para la llegada de profesionales remotos porque es una ciudad segura, amable, peatonal, verde, manejable, humana y con una excelente calidad de vida. Además, lo ha puesto en relación con el proyecto del futuro Centro Ciudad del Talento que contará precisamente con un espacio de ‘coworking’ flexible con servicios adaptados a los nómadas digitales.

La certificación ‘Global destination for digital normads’ analiza tres grandes áreas: las condiciones de trabajo; la celebración de eventos profesionales, la conexión con universidades, centros de investigación y la colaboración público-privada; y la calidad de vida. El resultado de este proceso ha sido la máxima calificación (tres estrellas) que acredita el alto nivel de preparación de Salamanca en todas las áreas analizadas.

Gala Salamanca Tech 2026

Balance de Salamanca Tech Summit

La presentación de la certificación ‘Global destination for digital normads’ se ha realizado en el marco de la tercera edición de Salamanca Tech Summit que este viernes llega a su fin. El alcalde ha aprovechado para hacer un balance que indica que la cumbre de 2026 ha sido la más participativa y exitosa de las que se han celebrado hasta el momento. Se han inscrito más de 2.600 personas, han participado 140 ponentes y 180 empresas, 80 de ellas de Salamanca. Y para la cobertura mediática de la cita se han acreditado un centenar de periodistas.

"Son cifras magníficas, pero lo más importante no son estos números. Lo más importante es el ambiente que se ha respirado, la calidad de los ponentes, la enorme participación y el espaldarazo que supone para la proyección de Salamanca como ciudad tecnológica e innovadora", ha señalado el alcalde de Salamanca.

García Carbayo ha indicado que el Summit se consolida así como "el mejor escaparate de la nueva realidad de Salamanca". "Un punto de encuentro donde nacen contactos, ideas, sinergias y proyectos. Un altavoz extraordinario para el talento salmantino y una demostración de que aquí están pasando cosas importantes. Cosas serias. Cosas con futuro. Y esta certificación como destino global para nómadas digitales es una prueba más de ello.", ha concluido.