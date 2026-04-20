Los testigos de la defensa en el 'caso ataúdes' niegan el cambiazo de féretros

Nueva sesión de juicio por el conocido como caso ataúdes en la que el turno ha sido para los testigos de las defensas de los 23 acusados que han negado que el grupo funerario El Salvador hubiera organizado toda una red operativa ilegal para reutilizar féretros de fallecidos para acumular importantes beneficios.

Es lo que han declarado trabajadores y extrabajadores de la empresa, después de que en las sesiones previas el juez haya escuchado testimonios de los familiares de las víctimas que acudieron a solicitar los servicios de esta funeraria. Personas que coincidían en señalar que nunca obtuvieron permiso para acompañar a sus fallecidos en el momento de la cremación, que identificaron a sus familiares en las imágenes vejatorias que les enseñó la Policía Nacional, por ejemplo de cuerpos desnudos encima de palés o bebés encima de troncos; y que dudaban de haber recibido las cenizas de sus familiares.

Este lunes el turno ha sido para los primeros testigos de las defensas, todos ellos extrabajadores o incluso empleados en activo, que han asegurado al unísono que la prestación de los servicios de la Funeraria El Salvador no generó quejas o en todo caso alguna puntual y que, ni presenciaron el supuesto cambiazo de ataúdes, ni sospecharon de que una cosa así se pudiera haber producido en su empresa. Ha llegado a declarar uno de ellos, Roberto Carlos B.G., "yo fui el primer sorprendido cuando saltó este caso" porque ha defendido que ni presenció cómo se reutilizaban los ataúdes o las flores de los fallecidos, ni escuchó a otros compañeros que se estuvieran llevando a cabo estas prácticas ilícitas.

Lo que sí ha querido subrayar este testigo, como han hecho otros tras él, es que quien estaba al frente del negocio era el ya fallecido Ignacio Morchón Alonso. Es más ha puntualizado que su mujer y sus tres hijos, procesados por esta causa, "pintaban muy poco".

Justo M. en el punto de mira

En el juicio se ha preguntado también a estos testigos por Justo M.G., extrabajador de la funeraria que trató de extorsionar a Morchón Alonso a cambio de no revelar el caso que tenía documentado con fotografías y anotaciones escritas que son la base de este proceso. Tanto este testigo, Roberto Carlos B.G., como otros empleados que han declarado después han declarado que tuvieron poco trato con Justo, ya fallecido, porque era "un personaje muy raro, peculiar", de ahí que la relación con él y resto de compañeros fuera mala.

"Era un trabajador más pero casi siempre te acababa echando de recepción", ha reprochado el testigo, quien también ha aprovechado su intervención para desacreditar a Sara M.P., la extrabajadora que durante las primeras jornadas del juicio denunció que estaba al corriente del "reciclado" de féretros y que dicha actividad generaba cierta hilaridad entre los compañeros cuando salía a relucir la cuestión.

De esta trabajadora ha dicho este testigo que fue despedida junto a su novio tras ser descubierta "tomando copas y fumando porros en horas de trabajo en la cafetería del tanatorio". Precisamente el novio de ésta, Patricio F.M., que también ha declarado este lunes, ha asegurado ante el tribunal que si fue despedido el motivo sería razonable y ha negado haber presenciado el cambiazo de féretros. Ha señalado que él era solo el conductor y transportaba a los fallecidos hasta el cementerio de Santovenia para su incineración.

El correcto funcionamiento de la empresa ha sido defendido también por los exempleados Rodrigo A.G., Jesús P.B., Rachid El B., quien ha rechazado además su participación en la "sustracción" de dos féretros que le imputó en su día Justo M.G. Por su parte, Montserrat B.V., ha apoyado también la supuesta mala relación existente entre este excompañero ya fallecido y el dueño de la empresa.

Mala relación entre el dueño e Ignacio Morchón Alonso

En este sentido la testigo ha asegurado ante el juez que Justo llegó a decir ante ella "este hijo de puta lo va a pagar caro, lo van a ver sus hijos o sus nietos", en referencia a Ignacio Morchón Alonso, porque se negaba a contratar a su hijo.

Finalmente ha declarado también Julián Enrique V., actual trabajador de Parque El Salvador con más de 30 años de antigüedad en la compañía donde realiza labores administrativas. De su testimonio se ha desprendido que la relación entre el dueño de la empresa y Justo era complicada no solo porque su hijo no fue contratado, sino también por las sospechas de que Justo estuviera robando material para reformar su casa e incluso se dedicara a sustraer gasóleo de la mercantil para su propio vehículo particular.

A lo largo de su declaración, el administrativo, quien a preguntas del fiscal ha confesado estar emparentado no solo con la familia Morchón sino también con otros encausados de este proceso, ha explicado también que era Ignacio Morchón Alonso "el que dirigía y organizaba todo". Ha señalado que, incluso una vez ya jubilado, era el empresario el que decidía el precio de venta al público de los féretros, cuya adquisición suponía un coste de entre 90 y 100 euros.

El juicio no se reanudará ya hasta la próxima semana con el resto de los testigos de las defensas.