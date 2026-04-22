Castilla y León aprueba 600.000 euros para aceleradoras verticales creando 180 empleos en Palencia, Segovia y Burgos

En su reunión de este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó subsidios por un monto total de 600.000 euros, destinados a respaldar las actividades de las aceleradoras verticales agroalimentarias en Palencia, cultural y turística en Segovia y energéticas en Burgos. Las tres han brindado apoyo a 60 compañías con un impacto económico de tres millones de euros y han generado un total de 180 puestos laborales.

Han sido tres aceleradoras verticales de Wolaria aprobadas por el Consejo de Gobierno para tres subvenciones. 250.000 euros se destinan a la Fundación Universidad de Valladolid, que promueve en el campus de La Yutera, ubicado en Palencia, la Aceleradora Vertical Agroalimentaria de Palencia. Acumula colaboraciones con los centros tecnológicos CETECE e ITAGRA en el contexto de la Plataforma Agroalimentaria Palencia 2030 como elemento que acelera acciones en este ámbito.

Financiación de innovación

Otros 200.000 euros han sido adjudicados a la Fundación Santa María la Real, que desarrolla en Segovia la Aceleradora Vertical de Cultura, Turismo y Patrimonio con el apoyo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia. 150.000 euros irán a Caja Burgos Fundación Bancaria, que trabaja en la Aceleradora Vertical de Energías Verdes en Burgos y cuenta con una amplia experiencia apoyando a startups con el respaldo de compañías como Grupo Antolín, Gonvarri, Fundación Tomás Pascual o Grupo Aciturri.

Las aceleradoras verticales se incluyen dentro de los objetivos del Plan de investigación e innovación para una especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027. Esta busca darle prioridad a la mejoría de la calidad de vida en la región y reforzar el ecosistema para la investigación e innovación con el fin de avanzar en la especialización.

En total, la Junta asigna 10.360.000 euros en el periodo 2024-2028 para el progreso de las nueve aceleradoras verticales que están repartidas en las nueve provincias de la Comunidad: la aceleradora de Ávila se dedica a proyectos emergentes relacionados con el patrimonio y la cultura; la de Burgos, a iniciativas sobre energías sostenibles; la de León, a proyectos del sector aeroespacial; y la de Palencia, a iniciativas agroalimentarias. Salamanca se enfoca en el campo de la biotecnología, los videojuegos y la animación digital; Segovia, en proyectos turísticos que están surgiendo; en la economía de los cuidados, Zamora; en proyectos de desarrollo de recursos naturales, Soria; y Valladolid, en actividades novedosas relacionadas con el deporte.

La Junta ha implementado el modelo de la aceleradora de startups Wolaria en dos frentes: la especialización sectorial mediante la creación de aceleradoras verticales y la expansión geográfica, promoviendo que estas aceleradoras verticales abarquen todas las provincias de la Comunidad.

También operan en red utilizando la misma metodología, que se basa en los desafíos de innovación abierta.