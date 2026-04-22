Un oso pardo siembra el pánico en León tras entrar en un pueblo y matar a un perro

Los habitantes del pequeño pueblo leonés de Pandorado pasean por las calles con cierta inquietud tras conocerse que un ejemplar de oso pardo entró por la noche en la localidad y mató a un perro de caza el pasado 15 de abril, según informa el medio local Digital de León.

Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando ocurrió todo. Una hora antes, el propietario del animal ya había detectado algo extraño: logró grabar al oso merodeando en las inmediaciones de su vivienda, como si tanteara el terreno. Minutos después, el plantígrado intentó acceder a un gallinero. Allí se cruzó con el perro. El desenlace fue fulminante.

A la mañana siguiente, no quedaba rastro del animal. Solo sangre, huellas y la certeza de que el peligro había estado demasiado cerca, incluso para gente acostumbrada a convivir con la fauna salvaje, pero no a este nivel de cercanía... ni de violencia.

Ataques a colmenas

El caso ha disparado la inquietud en el valle de Omaña. No es un episodio aislado. En los últimos días se han sucedido los avistamientos en pueblos cercanos como Villarín o Bonella, además de ataques a colmenas en explotaciones apícolas. Los apicultores ya han comenzado a reforzar sus fincas con pastores eléctricos, pero el problema va más allá de la miel.

Lo que ha ocurrido en Pandorado marca un punto de inflexión. Los vecinos lo dicen sin rodeos en declaraciones a León Digital: "Ya no salimos a pasear con tranquilidad". La imagen del oso, cada vez menos esquivo y más próximo a las viviendas, ha cambiado la rutina de muchas familias.

Mientras tanto, crece la presión sobre las autoridades. Los vecinos reclaman vigilancia, control y soluciones que permitan garantizar la seguridad sin comprometer la protección del oso pardo.