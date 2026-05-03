Burgos recupera la normalidad en sus autobuses tras el brutal incendio: viajar será gratis por esta razón

Los autobuses municipales de Burgos recuperarán desde este lunes, 4 de mayo, su pulso habitual. Lo harán tras semanas de incertidumbre provocada por el brutal incendio del pasado 20 de abril en las cocheras municipales, un suceso que dejó fuera de juego a la mitad de la flota. La vuelta a la normalidad llega, además, con una medida poco común: viajar será gratis durante un mes y medio.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha presentado esta decisión como una respuesta directa a la "catástrofe" que supuso el fuego. Pero la realidad es que la gratuidad también responde a una limitación técnica. Los 40 autobuses de la EMT de Madrid cedidos por José Luis Martínez-Almeida —que ya circulan por la ciudad— no disponen de sistemas de pago ni GPS, lo que obliga a suprimir temporalmente el cobro del billete hasta que se instalen nuevos equipos. Es por esto que la Junta de Gobierno ha aprobado la licitación urgente de 45 nuevos terminales, con una inversión que supera los 800.000 euros.

A lo largo de la próxima semana, el Consistorio sumará otros 15 autobuses gracias a acuerdos con empresas de renting. Con estas incorporaciones, Burgos no solo compensa las pérdidas del incendio, sino que se sitúa, según fuentes municipales, con una flota operativa incluso mayor que la previa al siniestro. Esto permitirá, entre otras cosas, tener margen para cubrir averías en los vehículos más antiguos.

Sin embargo, no todas las líneas recuperan su actividad. La línea 15, que recorre el centro histórico, queda fuera de este reinicio por la falta de minibuses.