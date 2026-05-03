Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado escritos ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para mostrar su rechazo a la supresión de paradas en Zamora dentro de la reorganización de los servicios de alta velocidad en el corredor Madrid-Galicia.

La formación leonesista ha solicitado explicaciones formales y la restitución de los servicios eliminados, al tiempo que ha anunciado nuevas iniciativas en las Cortes. Según ha trasladado en un comunicado recogido por Europa Press, considera que la decisión adoptada por Renfe afecta a la conectividad de la provincia y requiere una revisión inmediata.

En el escrito dirigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, UPL ha solicitado que se hagan públicos los criterios técnicos, económicos y territoriales que han motivado la supresión de paradas en Zamora. La formación también pide que se remita el estudio de impacto territorial previo a la adopción de esta medida.

🚉 UPL registra reclamaciones ante Ministerio y CNMC por la supresión de paradas en #Zamora. 👉 Pedimos que se suspenda cautelarmente la decisión de Renfe, incompatible con la obligación de servicio público y el principio de no discriminación territorial.https://t.co/KBvxkfD9Bq — Unión del Pueblo Leonés (UPL) (@UPLeones) May 2, 2026

Además, exige que se adopten medidas inmediatas para restituir el nivel de conectividad del que disponía la provincia antes de la reorganización del servicio ferroviario. La formación entiende que la reducción de paradas supone una merma en la oferta de transporte disponible para los usuarios de la zona.

Solicitud de investigación a la CNMC

UPL también ha acudido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo regulador con competencias en la supervisión del sector ferroviario. En su escrito, solicita la apertura de una investigación para determinar si la decisión de Renfe es compatible con las obligaciones de servicio público y con el principio de no discriminación territorial.

La formación considera necesario que se analice si la reorganización del servicio se ajusta al marco regulador vigente y si garantiza un acceso equitativo al transporte ferroviario en todas las zonas afectadas.

Críticas a la reorganización del servicio

La reorganización planteada por Renfe incluye la creación de trenes directos entre Galicia y Madrid que atraviesan Zamora sin efectuar parada. UPL sostiene que esta decisión no responde únicamente a criterios técnicos.

En el comunicado, la formación afirma que "no es un ajuste técnico ni una optimización operativa", sino que responde a una decisión que, a su juicio, debe ser explicada públicamente. En este sentido, insiste en la necesidad de conocer quién ha adoptado la medida y bajo qué fundamentos.

Asimismo, UPL advierte de que la eliminación de paradas puede tener consecuencias en el acceso de los ciudadanos a servicios de transporte de alta velocidad, especialmente en territorios con menor densidad de población.

Anuncio de nuevas acciones políticas

La formación ha señalado que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia y ha advertido de que la reclamación continuará en el ámbito institucional. En concreto, ha anunciado que llevará esta cuestión a las Cortes, donde prevé impulsar iniciativas para abordar la situación.

UPL subraya que la "batalla no ha hecho más que empezar", en referencia a las acciones emprendidas contra la decisión de Renfe. La formación mantiene su exigencia de revertir la medida y garantizar el mantenimiento de las paradas en Zamora dentro del corredor de alta velocidad.