Hallado un cráneo junto a peluches y coronas de flores en el punto limpio de Béjar

El punto limpio municipal de Béjar (Salamanca) ha sido escenario, este lunes, de un macabro hallazgo. Varios operarios que realizaban labores de limpieza y vaciado de enseres a primera hora de la mañana encontraron un cráneo en el interior de un contenedor.

El resto óseo se encontraba junto a diversos peluches y nueve estructuras de coronas de flores en el mismo espacio.

Tras el aviso de la Policía Local, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al recinto, junto al alcalde de la localidad, Antonio Cámara, quien confirmó que no han aparecido más restos ni huesos relacionados con un posible cadáver en la zona. Asimismo, explicó que el hallazgo se produjo mientras se procedía a reorganizar el recinto, que había permanecido cerrado durante varias semanas debido a la acumulación de desperdicios.

Investigación judicial y análisis de ADN

El caso ya ha pasado a disposición judicial y la Policía Nacional mantiene la custodia del cráneo. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el resto será remitido a Madrid para realizar las gestiones necesarias que permitan precisar si es humano y si es posible extraer ADN del mismo.

Aunque inicialmente se ha trasladado para determinar si pertenecía a un hombre o una mujer, el alcalde ha pedido cautela, señalando que aún se debe confirmar si el cráneo es verdadero o una reproducción. Los investigadores trabajan ahora para esclarecer la procedencia de los restos y las circunstancias en las que acabaron en el punto limpio municipal.