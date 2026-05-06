Castilla y León destina 60 millones a familias: así son las ayudas por hijo y conciliación

La Junta de Castilla y León destina cerca de 60 millones de euros a políticas de conciliación, apoyo a las familias y fomento de la natalidad a través de distintos programas y ayudas, según ha expuesto la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la Conferencia Sectorial de Igualdad.

El Ejecutivo autonómico estructura esta inversión en 48,2 millones de euros de fondos propios y 11,5 millones procedentes del Gobierno central para el desarrollo del 'Plan Corresponsables', una iniciativa estatal orientada a favorecer la conciliación familiar y laboral.

Durante su intervención, Isabel Blanco ha señalado que la Junta debe añadir 3,8 millones de euros adicionales para garantizar el funcionamiento del plan en la Comunidad. Según ha indicado, los fondos estatales permanecen congelados desde 2021, año en el que se puso en marcha el programa.

La consejera ha trasladado al Ministerio de Igualdad la necesidad de incrementar la financiación, al considerar que las comunidades autónomas están asumiendo una parte relevante del coste con recursos propios. El 'Plan Corresponsables' está dirigido a familias con hijos de hasta 16 años y promueve la corresponsabilidad en el cuidado entre padres y madres, además de impulsar la creación de empleo en el sector de los cuidados y la certificación de experiencia en este ámbito.

Ayudas directas por nacimiento y cuidado

Entre las principales líneas de actuación figura el 'Bono Nacimiento', dotado con 12 millones de euros, que concede ayudas de hasta 2.500 euros por hijo en casos de nacimiento o adopción. En el último año se han otorgado 7.011 ayudas, y el presidente de la Junta ha anunciado su intención de ampliar esta cuantía hasta los 5.000 euros en futuras convocatorias.

Para la etapa de 0 a 3 años, la Administración autonómica mantiene el 'Bono Concilia', con una dotación de 11 millones de euros. Esta ayuda ofrece 750 euros por familia para sufragar gastos de guardería o cuidado, y en 2024 benefició a 12.202 familias.

En la franja de 4 a 12 años, la Junta concede el 'Bono Infantil', que aporta 200 euros por hijo para actividades extraescolares. Este programa cuenta con 8,4 millones de euros y ha permitido la concesión de 32.000 ayudas.

Además, se contemplan subvenciones por reducción de jornada laboral y excedencia por cuidado de hijos, con una dotación de 2 millones de euros y ayudas de hasta 1.500 euros.

La Junta desarrolla también iniciativas vinculadas al entorno escolar para facilitar la conciliación durante la jornada laboral. Entre ellas, el programa 'Madrugadores', implantado en 410 centros y con 14.236 alumnos, y 'Tardes en el cole', presente en 25 centros con 301 menores.

A estas actuaciones se suman los 624 centros que ofrecen gratuitamente el primer ciclo de Educación Infantil, donde están escolarizados 17.125 alumnos. El conjunto de estos programas educativos cuenta con una inversión de 6,2 millones de euros por parte de la Consejería de Educación.

Actividades en periodos no lectivos

Durante los periodos vacacionales, la Junta pone en marcha el programa 'Conciliamos', al que destina 5 millones de euros. En el último año participaron 25.451 menores en 347 municipios durante Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano.

A partir de este año, el programa amplía su cobertura al mes de septiembre previo al inicio del curso escolar, con el objetivo de cubrir todos los periodos no lectivos en los que las familias mantienen su actividad laboral.