El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia en la que absuelve al hombre que inicialmente había sido condenado por agredir a Carlos Martínez, actual líder del PSOE en Castilla y León y exalcalde de Soria. Los hechos que originaron este proceso judicial tuvieron lugar la noche del 11 de junio de 2023, aproximadamente a las doce y media de la madrugada, en un conocido restaurante ubicado en la Plaza Mayor de la ciudad soriana. Según el relato de los hechos recogido en la primera instancia por la Audiencia Provincial de Soria, el acusado, quien presentaba signos de embriaguez, se habría dirigido al entonces regidor con insultos como "prevaricador" e "hijo de puta", para posteriormente abalanzarse sobre él y propinarle un puñetazo en la zona maxilar izquierda. Como consecuencia de este ataque, Martínez sufrió un traumatismo superficial que, aunque no requirió asistencia médica inmediata, tardó seis días en sanar según los informes forenses.

En la condena inicial, el sujeto fue sentenciado por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones leves, imponiéndosele una pena de un año y tres meses de prisión, diversas multas que sumaban siete meses con una cuota diaria de 15 euros, y una indemnización de 240 euros a favor de la víctima, si bien quedó absuelto del delito de injurias. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido ahora revocar este fallo tras admitir el recurso presentado por la defensa del acusado, fundamentando su decisión en la falta de pruebas concluyentes y en la existencia de importantes contradicciones en los testimonios presentados durante el juicio.

La resolución del tribunal autonómico destaca que no se pudo contar con las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, ya que algunas no existían y otras no resultaban utilizables para el caso. Asimismo, los magistrados subrayan las divergencias entre las declaraciones de los testigos que intentaron identificar al agresor; por ejemplo, uno de los acompañantes del líder socialista manifestó dudas sobre la identidad del acusado debido a que en la sala de vistas llevaba gafas y más barba que el presunto atacante. Otros testigos ofrecieron descripciones contradictorias sobre la vestimenta y la estatura del autor de los hechos, lo que llevó al tribunal a aplicar el principio jurídico in dubio pro reo, que establece que, ante la falta de certeza absoluta sobre la culpabilidad, se debe fallar a favor del acusado.

Además, el tribunal calificó como "sorprendente" y "asombrosa" la imprecisión en el testimonio de los agentes de policía involucrados. Por su parte, el acusado mantuvo en su defensa que, tras haber vivido muchos años fuera de Soria y no seguir la actualidad política, no era capaz de reconocer al alcalde y mucho menos tenía motivos para atacarlo. Respecto a lo sucedido aquella noche, alegó tener lagunas de memoria debido a una profunda intoxicación etílica, describiendo el día posterior como la peor resaca de su vida. Tras este fallo que lo exime de responsabilidad penal por los delitos de atentado y lesiones, todavía existe la posibilidad de que la sentencia sea recurrida ante el Tribunal Supremo.