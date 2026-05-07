Mañueco, candidato a la investidura en Castilla y León a la espera del pacto con Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido propuesto este jueves como candidato a la investidura aunque todavía no hay fecha fijada para que se celebre la sesión plenaria. Así lo ha explicado el presidente del Parlamento Autonómico, Francisco Vázquez, tras concluir la ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

Vázquez ha anunciado en rueda de prensa que el único nombre puesto sobre la mesa ha sido el del candidato del Partido Popular. La convocatoria del pleno está a la espera de que culminen las negociaciones con Vox para firmar un previsible acuerdo de gobierno que ambas formaciones ven cercano, aunque aún no ha podido ser materializado como en Aragón y en Extremadura.

El presidente de la Cámara Autonómica, que ha cerrado la ronda de consultas reuniéndose con los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP, ha instado a avanzar "paso a paso" y con rigor procesal. Vázquez ha evitado ejercer presión sobre los tiempos, recordando que la normativa autonómica no establece un plazo explícito para celebrar el pleno de investidura.

No obstante, sí existe un límite temporal administrativo. Los servicios jurídicos de las Cortes han fijado el próximo 25 de junio como la fecha tope para designar a los senadores autonómicos. Dicho trámite deberá efectuarse en un pleno que, según ha confirmado Vázquez, tendrá lugar después de la investidura del presidente autonómico.

Vázquez ha mostrado su confianza en que las negociaciones lleguen a buen puerto para dotar a Castilla y León de un "Gobierno estable". En su rol institucional, ha preferido no valorar el contenido del pacto y ha remarcado que la Mesa y la Junta de Portavoces convocarán la sesión con una antelación legal de entre 48 y 72 horas.

El PSOE cree que se retrasa deliberadamente

Antes de la comparecencia de Vázquez, los portavoces del PSOE, Carlos Martínez, y del PP, Leticia García, han evidenciado un choque frontal respecto a los tiempos y el fondo de las negociaciones. El representante socialista ha advertido de que este retraso podría postergar hasta septiembre el primer pleno de control al futuro Ejecutivo Autonómico.

Martínez ha denunciado lo que califica de "parálisis" y "ocultismo" por parte de los futuros socios. Asimismo, ha lamentado que el pleno de investidura carezca de fecha propia y esté a expensas de las decisiones dictadas por las direcciones nacionales de ambas agrupaciones políticas.

Por su parte, la portavoz popular ha rechazado tajantemente cualquier dilación injustificada. García ha asegurado que las conversaciones discurren en un "tiempo razonable" y ha desligado el devenir de este proceso de las próximas elecciones andaluzas convocadas para mayo.

Finalmente, Leticia García ha defendido la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco subrayando su legitimidad como ganador de los comicios. Además, ha afeado al portavoz socialista su "falta de respeto absoluta" hacia las instituciones autonómicas por tildar de "paripé" una ronda de contactos reglamentaria y obligatoria.