Detenidos por robar más de 40 aves en una finca de Valladolid

La Guardia Civil detiene a dos varones de nacionalidad extranjera por el robo de más de 40 aves de corral de una finca urbana situada en la localidad vallisoletana de La Seca.

La investigación del robo se inició el pasado 1 de mayo gracias a la denuncia que el propietario de la finca presentó ante el Puesto de la Guardia Civil de Tordesillas. Denuncia en la que detalló que le habían sustraído treinta pollos, doce gallinas y un gallo negro después de que los ladrones accedieran a la parcela escalando por la valla perimetral.

Aves que no tardaron en localizar los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta la vivienda en la que se albergaban. Desplazamiento en el que fueron acompañados por el dueño de la finca asaltada que no tardó en reconocer a sus animales.

Uno de los detenidos confesó

Acto seguido, los agentes procedieron a la identificación de los residentes del inmueble y uno de ellos confesó que los animales no le pertenecían.

El implicado confeso explicó a la Guardia Civil que "los habían sacado de un sitio", y se mostró dispuesto a devolver las aves voluntariamente.

Tras ello, los agentes recuperaron la totalidad de las aves robadas, que se encontraban en perfecto estado, y se las entregaron a su legítimo propietario.

Detenidos dos hombres extranjeros

Caso resuelto en menos de una semana gracias a la actuación del Instituto Armado que procedió a la detención finalmente de dos personas de nacionalidad extranjera a las que ha acusado de un presunto delito de robo con escalo, modalidad delictiva que implica el acceso a una propiedad mediante la superación de obstáculos o cercados.

La Guardia Civil ha instruido diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Medina del Campo, mientras recuerda a la ciudadanía que no duden en denunciar en el teléfono 062 en caso de detectar cualquier vehículo sospechoso o personas que pudieran estar cometiendo algún delito y se requiriese la intervención de la autoridad.